Die Erholung beim Bitcoin stockt aktuell. Schuld daran sind neuerliche Inflationssorgen und Zweifel an der erhofften Zinswende in den USA. Darüber hinaus präsentiert sich der Kryptomarkt aber erstaunlich robust.Der Bitcoin hat in der Vorwoche das Verlaufshoch von Mitte August bei 24.136 Dollar getestet, für einen Ausbruch hat es aber noch nicht gereicht. Der wäre jedoch extrem wichtig, denn aus charttechnischer Sicht wäre der Weg zur 30.000er-Marke dann frei. Stattdessen hat der Kurs erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...