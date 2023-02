Mit seinen Privacy-Labels sollten Datenschutzangaben für Nutzer:innen im Google-Play-Store übersichtlicher werden. Eine Mozilla-Studie zeigt jetzt: Sie sind eher irreführend als hilfreich. Die Angaben zur Datenerfassungen in Googles Play-Store sind bei vielen bekannten Apps falsch. Das zeigt die "See No Evil"-Mozilla-Studie, die von Mitte September 2022 bis Anfang November 2022 durchgeführt wurde. Dafür wurden zunächst die 40 weltweit beliebtesten Apps im Google-Play-Store identifiziert, anschließend wurden ihre Angaben zum Umgang mit Daten im Store mit den Datenschutzrichtlinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...