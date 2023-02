Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G- und Cloud-native Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 bekannt. Das Unternehmen hat sein Ziel für 2022 mit einem Umsatzwachstum von 11,5 übertroffen und zeigt in allen Regionen starke Fortschritte.

Die wichtigsten Highlights für das Gesamtjahr 2022:

Der Nettoumsatz belief sich auf 71,6 Mio. EUR, was einem Wachstum von 11,5 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Betriebsergebnis für das gesamte Jahr belief sich auf 18,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von 22,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Nettoergebnis für das Gesamtjahr betrug 11,6 (18,3) Mio. EUR, was einem Rückgang von 36,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Auftragsbestand zum Jahresende belief sich auf 68,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 28,8 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Ergebnis je Aktie betrug 0,04 EUR.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte: "Tecnotree verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach seinen Produkten, was zu einem weiteren Rekordauftragsbestand führte. Wir haben weiterhin große Aufträge von großen Tier-1-Betreibern für unsere Digital BSS Suite 5 erhalten, was Investitionen erfordert, um diese Aufträge zügig auszuliefern. Dies wird uns langfristig wiederkehrende Einnahmen von diesen neuen Kunden sichern. Darüber hinaus konnten wir als Produktunternehmen einen Zuwachs von 32 bei unseren Lizenzeinnahmen verzeichnen, was ein starkes Vertrauen in Tecnotree beweist und unseren potenziellen Kunden glaubwürdige Referenzen bietet. Wir verzeichneten einen Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 7 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was die Stabilität unserer Plattform und unsere Fähigkeit unterstreicht, unseren digitalen Stack schnell an mehrere Kunden gleichzeitig zu liefern."

Sie kommentierte weiter: "Tecnotree hat in diesem Jahr in mancherlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt, indem es als erstes Nicht-Telco weltweit für Real-World Open APIs durch die TMForum-Implementierung anerkannt wurde, die schnelle und rasche Integrationen zur Beschleunigung des Geschäftswachstums und des Fortschritts in unseren Partner-Ökosystemen in der 5G- und Cloud-Ära gewährleistet. Durch die Übernahme der preisgekrönten und von Forrester anerkannten CognitiveScale-Plattform hat sich Tecnotree 108 erteilte Patente für AIML-Technik gesichert. Dies macht Tecnotree zu einem Marktführer in diesem Bereich, der seinen Kunden auf der ganzen Welt hilft, digitale Erlebnisse mit datengesteuerter Intelligenz noch menschlicher zu gestalten. Tecnotree wurde außerdem von Gartner für Customer Experience Management und Revenue Monetisation Management im Jahr 2022 ausgezeichnet. Darüber hinaus kündigte Tecnotree eine schnelle globale ISV-Partnerschaft mit Microsoft an, um den digitalen Übergang zur Cloud mit Microsoft Azure zu beschleunigen.

Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken und freue mich darauf, im neuen Jahr auf unserer Dynamik aufzubauen."

Zu den weiteren wichtigen Meilensteinen und geschäftlichen Erfolgen des Jahres gehören:

Tecnotree erwirbt die preisgekrönte AIML-Plattform von CognitiveScale mit 108 erteilten Patenten in den Vereinigten Staaten, um Tecnotrees KI-gestützte Kundenerfahrung weiter zu verbessern und neue Perspektiven in Nordamerika zu schaffen.

Das Unternehmen kündigte den gleichzeitigen Produktionsstart seiner Digital BSS Suite in Europa, dem Nahen Osten und Afrika für einige der größten Betreiber mit über 100 Millionen Abonnenten an.

Tecnotree kündigte seine Partnerschaft mit MTN Nigeria für eine neue Initiative an Metamorphose Powered by Tecnotree. MTN Metamorphose ist ein Transformationsprogramm zur Verbesserung der digitalen Präsenz des Unternehmens für Verbraucher und Unternehmen, das durch die digitale Suite von Tecnotree ermöglicht wird.

Das Unternehmen wurde von Gartner® als repräsentativer Anbieter im Marktführer für CSP Revenue Management und Monetization Solutions anerkannt. Tecnotrees Schlüsselinvestitionen in den Bereichen des Cloud-basierten B2B2X-Ökosystems durch Moments, seine SaaS-Angebote, die mit den drei großen Clouds (Azure, AWS, GCP) kompatibel sind, und sein Fintech-Wachstum durch die Diwa-Plattform führten zu dieser Anerkennung.

Tecnotree erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter "Change-maker of the year" von der Helsinki Stock Exchange Foundation und den Telco Partner of the Year (ISV) Award von MongoDB.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

