Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die an die wichtigsten Wall-Street-Indices gebundenen Futures fielen nach der Veröffentlichung des jüngsten Datenpakets für Januar deutlich, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit habe sich vor allem auf die PCE-Inflationsdaten gerichtet, und diese hätten nach unten überrascht. In der Marktreaktion hätten die Indexfutures ihre Abwärtsbewegung mit einem NASDAQ / US100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) unter 12.000 Punkten vertieft, während der US-Dollar an Wert gewonnen habe. ...

