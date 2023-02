Hannover (ots) -Die PIRATEN Hannover rufen auf zur Beteiligung an einer Kundgebung im Vorfeld des für den 9.3. geplanten Auftritts von Dr. Daniele Ganser im Kuppelsaal des HCC.Wann: 9. März 2023, 19 UhrWo: Theodor-Heuss-Platz vor dem HCCHierzu Uwe Kopec [1], Vorsitzender der PIRATEN RV Hannover [2]:"Wir danken dem Humanistischen Verband Deutschland - Niedersachsen für die Einladung zum Bündnis. Als wissenschaftsorientierte Partei ist es für uns selbstverständlich diesem Bündnis von Beginn an anzugehören.Wir verschließen uns nicht einer Diskussion über auf wissenschaftlicher Basis gewonnene Erkenntnisse. Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien [3] sind aber keine Grundlage für einen Diskurs. Sie führen lediglich mit zunehmender Verbreitung für einen Einfluss auf politisches Handeln, das nicht mehr logisch nachvollziehbar ist. Denn leider handelt Politik mehr nach wahrgenommener Stimmung als auf tatsächlicher Grundlage. So ist die Aussetzung der letzten Covid-Maskenregeln bei steigenden Infektionszahlen [4] etwas, was es mit uns nicht gegeben hätte."Thomas Ganskow [5], Vorsitzender der PIRATEN SV Hannover [6] ergänzt:"Wer sich heute mit den Geschwistern Scholl vergleicht [7], verharmlost den Genozid im Nationalsozialismus. Mit solchen Menschen kann man nicht diskutieren.Ich freue mich, dass dies über 20 Parteien und Organisationen genauso sehen und dem Bündnis beigetreten sind. Und stündlich werden es mehr. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät für eine nachvollziehbare Politik."Die bisherigen Bündnis-Unterstützer:- Liberale Jüdische Gemeinde Hannover K.d.ö.R.- Jüdische Gemeinde Hannover K.d.ö.R.- Omas gegen Rechts Hannover- Omas gegen Rechts Garbsen-Seelze- Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) Hannover- Bündnis 90/Die Grünen Hannover- Die PARTEI Hannover- Piratenpartei Hannover- Volt Hannover- Grüne Jugend Hannover- Rat der Religionen Hannover- Sozialistische Jugend- Die Falken Hannover- SPD Hannover- Stadtjugendring Hannover e. V.- Gesamtpersonalrat der Landeshauptstadt Hannover- Netzwerk Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover e. V.- kargah e. V.- Freundeskreis Hannover e. V.- Jusos Region Hannover- CDU Kreisverband Hannover-Stadt- Junge Union Hannover-Stadt- Humanistischer Verband Deutschlands (HVD) Niedersachsen K.d.ö.R.[1] https://www.piratenhannover.de/uwe-kopec/[2] https://www.piratenhannover.de/regionsvorstand/[3] https://ots.de/XH6TtF[4] https://ots.de/pnoLhr[5] https://www.piratenhannover.de/thomas-ganskow/[6] https://www.piratenhannover.de/stadtverband-vorstand/[7] https://ots.de/85sMOfPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandRegionsverband HannoverLinderter Straße 4230974 WennigsenE-Mail: vorstand@piratenhannover.deTel.: 01522 4069 150Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenhannover.de/category/aktuelle-meldungen/aktuell/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5449741