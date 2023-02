Cisco, ein weltweit führender Technologie-Anbieter, und NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, haben Pläne zur Zusammenarbeit bekanntgegeben, die darauf abzielen, die Einführung von Private 5G in den Bereichen Automobil, Logistik, Gesundheitswesen, Einzelhandel und öffentliche Einrichtungen voranzutreiben.

NTT und Cisco planen gemeinsame Innovationen sowie die gemeinsame Markteinführung von Technologien und Managed Services, die es Unternehmenskunden ermöglichen, Private 5G erfolgreich einzusetzen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Unternehmen wollen die Edge-Konnektivität durch NTTs erste marktreife Managed Private 5G-Lösung in Kombination mit Intel-Hardware beschleunigen, sodass Cisco- und NTT-Kunden Private 5G nahtlos in ihre bereits bestehende LAN/WAN/Cloud-Infrastruktur integrieren können.

Gemeinsam sind die beiden Unternehmen in der Lage, schnell wichtige Industrie-4.0-Funktionen wie Push-to-Talk-Kommunikation, fahrerlose Transportsysteme (FTS), ständig verbundene PCs (für digitale Mitarbeiter an der Front), maschinelles Sehen (z. B. vorausschauende Wartung, PSA-Erkennung) und mehr zu ermöglichen.

Cisco und NTT haben bereits mit der Koordination mehrerer Kundenimplementierungen begonnen. Darüber hinaus planen die beiden Unternehmen den Einsatz von Computer Vision für die Analyse der Produktqualität, von prädiktiver Analytik für die Funktionalität und Wartung von Produktionsanlagen sowie von autonomen Fahrzeugen für den Produkttransport im Produktionsbereich, wobei die IoT-vernetzten Lösungen von NTT zum Einsatz kommen sollen.

"Gemeinsam mit NTT wollen wir unsere Unternehmenskunden dabei unterstützen, die digitale Transformation zu beschleunigen. Dazu nutzen wir die Leistungsfähigkeit von 5G und Wi-Fi in allen IT- und OT-Bereichen", sagte Masum Mir, Senior Vice President und General Manager, Provider Mobility, Cisco Networking. "Unser Cloud-Managed Private 5G-Netz bietet Kunden eine nahtlose Integration in ihre Unternehmensnetzwerkstruktur sowie gemeinsame Richtlinien und eine Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur. Dies trägt dazu bei, die technischen, finanziellen und betrieblichen Risiken zu reduzieren, die mit der Verwaltung von 5G-Netzen verbunden sind. So können sich die Kunden auf die Optimierung ihrer geschäftlichen Agilität und Effizienz konzentrieren."

"Dies ist eine natürliche Erweiterung der hochmodernen Fähigkeiten und Dienstleistungen, die NTT auf den Markt bringt, um unsere globalen Kunden bei der Modernisierung ihrer Unternehmen zu unterstützen. NTT und Cisco bauen auf unserer gemeinsamen Verpflichtung auf, eine einfach zu verwaltende, rein private Netzwerklösung zu entwickeln", so Shahid Ahmed, Executive Vice President, New Ventures Innovation von NTT. "Mit uns als führendem Cisco-Partner im Bereich Systemintegration sind die beiden Unternehmen hervorragend aufgestellt, um ein sicheres, zuverlässiges und zukunftssicheres Private 5G-Netz für unsere gemeinsamen Unternehmenskunden mit globaler Präsenz einzurichten."

Für das Private 5G von Cisco übernimmt NTT das Design der Netzwerkinfrastruktur, die Bereitstellung, den Betrieb, die Entwicklung von Anwendungsfällen, die Beschaffung von Geräten, die Kompatibilität und durchgängige Tests.

