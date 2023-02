DJ MÄRKTE USA/Höhere Teuerung belastet - Beyond Meat mit Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Mit deutlichen Verlusten zeigt sich die Wall Street am Freitag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 1,0 Prozent auf 32.808 Punkte, der S&P-500 gibt 1,2 Prozent ab und der Nasdaq-Composite fällt um 1,7 Prozent. Im Blick stehen Teuerungsdaten, die höher ausgefallen sind als erwartet. Der PCE-Preisindex stieg in der Kernrate im Januar um 0,6 Prozent gegen den Vormonat, erwartet worden war nur ein Plus von 0,5 Prozent. Damit kochen wieder Inflationsängste hoch, die zugleich Zinssorgen befördern. Im Gefolge laufen die Aktien abwärts, während der Dollar zulegt.

Daneben wurden noch die Januar-Daten zu den Verkäufen neuer Häuser veröffentlicht; hier wurde ein überraschend deutlicher Zuwachs verzeichnet. Der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan fiel ebenfalls besser aus als erwartet. Hinzu kommt eine lange Liste von Fed-Rednern: Die Fed-Gouverneure Philip Jefferson und Christopher Waller sowie aus den regionalen Fed-Filialen Loretta Mester, James Bullard und Susan Collins. In jüngster Zeit hatten Zins- und Inflationsängste die Rally abgebremst, die zu Jahresbeginn eingesetzt hatte. Daher werden die Aussagen aus dem Kreis der US-Notenbank mit verschärftem Interesse verfolgt.

Boeing schwach - Beyond Meat mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten verteuern sich Beyond Meat um 14 Prozent, nachdem der Viertquartalsverlust des Herstellers von pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten nicht so hoch ausfiel wie von Analysten befürchtet. Dagegen geben Boeing 4,7 Prozent ab. Der Flugzeugbauer hat erneut die Auslieferung seiner Langstreckenflieger 787 Dreamliner stoppen müssen. Grund dafür seien Probleme an einem Teil des Flugzeugrumpfes, teilte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mit.

Um 7,2 Prozent abwärts geht es für Adobe. Denn das US-Justizministerium will die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Figma durch das Unternehmen offenbar blockieren, wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht.

Um 11 Prozent sacken Autodesk ab, nachdem die Software-Gesellschaft mit einem schwachen Ausblick verschreckt hat. Der Betreiber von Online-Hotel- und Reisebuchungsportalen Booking Holdings hat im vergangenen Jahr den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt und mehr verdient als erwartet. Die Aktie steigt in dem schwachen Umfeld nur um 0,4 Prozent.

Anleiherenditen und Dollar hoch

Am Anleihemarkt geht es mit den Notierungen abwärts. Der PCE-Deflator befeuert Erwartungen, dass die US-Notenbank weiter Zinserhöhungen vornehmen wird. Die Zehnjahresrendite legt um 8 Basispunkte zu auf 3,96 Prozent.

Der Dollar zeigt Stärke, wobei er bereits vor den Teuerungsdaten zugelegt hatte. Auch hier spielen Erwartungen an eine feste Geldpolitik der Fed die Hauptrolle. Der Dollarindex steigt um 0,6 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich von zwischenzeitlichen Verlusten in Reaktion auf die Inflationsdaten. Höhere Leitzinsen könnten zwar die Wirtschaft dämpfen und damit die Nachfrage nach Erdöl, aktuell ist die weltweite Ölnachfrage aber immer noch recht hoch, unter anderem weil der Flugverkehr wieder zunimmt.

Der Goldpreis leidet unter dem festen Dollar und dem PCE-Deflator, die Feinunze gibt 0,7 Prozent ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.808,38 -1,0% -345,53 -1,0% S&P-500 3.965,72 -1,2% -46,60 +3,3% Nasdaq-Comp. 11.396,35 -1,7% -194,05 +8,9% Nasdaq-100 11.968,44 -1,7% -211,70 +9,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 +9,9 4,69 37,1 5 Jahre 4,23 +11,3 4,11 22,6 7 Jahre 4,13 +10,0 4,03 16,1 10 Jahre 3,96 +8,0 3,88 8,1 30 Jahre 3,95 +6,0 3,89 -2,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:03 Uhr Do, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0544 -0,5% 1,0601 1,0594 -1,5% EUR/JPY 143,79 +0,7% 142,69 142,73 +2,4% EUR/CHF 0,9913 +0,2% 0,9902 0,9892 +0,2% EUR/GBP 0,8826 +0,1% 0,8819 0,8811 -0,3% USD/JPY 136,38 +1,3% 134,68 134,74 +4,0% GBP/USD 1,1949 -0,6% 1,2013 1,2024 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9782 +0,8% 6,9429 6,9156 +0,7% Bitcoin BTC/USD 23.181,14 -2,9% 23.851,42 23.932,80 +39,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,32 75,39 +1,2% +0,93 -5,2% Brent/ICE 83,08 82,21 +1,1% +0,87 -3,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,89 50,78 +0,2% +0,11 -32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,90 1.824,30 -0,7% -12,40 -0,7% Silber (Spot) 20,88 21,35 -2,2% -0,47 -12,9% Platin (Spot) 916,95 947,00 -3,2% -30,05 -14,1% Kupfer-Future 3,97 4,06 -2,2% -0,09 +4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

