Die Inflation ist nach wie vor ein Thema, das uns alle beschäftigt. Heute hat Richy Lars Erichsen zu Gast und gemeinsam sprechen die zwei Finanzexperten nochmal ausführlich über das Thema Inflation, Zinsen und alternative Währungen. Das Goldniveau ist recht hoch momentan, aber ist Gold wirklich so ein sicherer Hafen? Wie sieht es mit Kryptos wie dem Bitcoin aus? Oder sind Aktien der richtige Weg? In eine Glaskugel gucken, oder in eine Zeitmaschine steigen können Lars Erichsen und Richy leider nicht, trotzdem schadet es nicht, einen Blick in die Zukunft zu wagen.