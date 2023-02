Microsoft und Alphabet stehen bisher im Mittelpunkt des Wettlaufs um künstliche Intelligenz (KI), aber sie sind nicht die einzigen Unternehmen, die laut den Analysten von Morgan Stanley von dem neuesten Hype an der Wall Street profitieren werden. Die Experten nennen in einer neuen Mitteilung weitere mögliche Gewinner.Analyst Erik Woodring stellte eine Reihe von IT-Hardware-Aktien vor, die in zweiter Linie von der generativen KI profitieren werden, die die Nachfrage nach leistungsfähigeren und schnelleren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...