Chinesisches Kino sorgte mit über zehn für den Wettbewerb und die Vorführungen ausgewählten Filmen aus chinesischer Produktion diese Woche beim 73. Internationalen Berliner Filmfestival für Furore. Diese Arbeiten stellten die Kreativität und Perspektiven chinesischer Filmemacher im Hinblick auf eine Vielzahl verschiedener Themen heraus und markierten nach der Unterbrechung durch die Pandemie ein bemerkenswertes Comeback.

Ms. Shi Yan, Founder President of Mycala, walks the 73rd Berlinale's red carpet (Photo: Business Wire)

Zur Förderung des öffentlichen Interesses am chinesischen Film schloss sich Mycala zur Erstellung eines speziellen Programms (https://youtu.be/E0Sl3RJ4C1w) mit Interviews mit den Regisseuren von drei chinesischen Filmen, die im Rahmen des diesjährigen Festivals am Wettbewerb teilnehmen oder gezeigt werden, zusammen.

"Indem wir herausragende chinesische Filme sowie den kreativen Prozess dahinter einem breiteren internationalen Publikum zeigen, hoffen wir, das Verständnis der chinesischen Kultur und des Alltagslebens der Menschen zu vertiefen", sagte Shi Yan, Gründer und Präsident von Mycala. "Die Filmkunst erschafft Brücken der Kommunikation mit dem Publikum, denn die Sprache der Kamera transportiert Emotionen und erweckt Empathie."

drei für das Spezialprogramm ausgewählten Filme sind in der Sektion Encounters Absence" von Wu Lang, Mad Fate" des Hong Konger Regisseurs Soi Cheang, der bei der Berlinale Special gezeigt wird, und Zhang Daleis All Tomorrow's Parties" mit Zhou Xun und Wang Yibo, der am Wettbewerb Berlinale Shorts teilnimmt.

In den Interviews diskutieren die Filmemacher über den kreativen Prozess und emotionale Motive hinter ihrer Arbeit, über persönliche Erfahrungen auf ihrem Weg im Film-Business und Gedanken über die Zukunft der Filmbranche.

Mycala wurde 2008 in Berlin gegründet, spezialisiert sich auf grenzüberschreitende Tätigkeiten und den Vertrieb qualitativ hochstehender Marken und repräsentiert 60 internationale Marken des asiatischen Marktes, mit Schwerpunkt auf China. Mycala engagiert sich für Mode und hohe Lebensqualität und die Schaffung von Mehrwert durch innovative Ideen und Technologien. In den letzten Jahren arbeitete die Firma an der Förderung des kulturellen Austauschs zwischen China und dem Ausland und kreierte Online- und Offline-Plattformen für die Kommunikation und Interaktion, die sowohl in China als auch im Ausland Anerkennung fanden.

Bei der diesjährigen Berlinale lief Shi Yan auf Einladung von Armani Beauty, dem Hauptpartner des Festivals, als einziger chinesischer VIP auf dem roten Teppich.

"Die Filmkunst ist ein unverzichtbarer Teil hoher Lebensqualität und ein wichtiges Vehikel für das Verständnis und die Kommunikation über Kulturen hinweg", sagte er. "Die Förderung des Austauschs im kulturellen Bereich, einschließlich der Filmindustrie, passt zur Vision von Mycala, im Bereich der Mode führend zu sein und den Menschen zu helfen, durch neue Ideen, Technologien und Werte eine hohe Lebensqualität anzustreben."

