Umfassende Integration der elektrischen Modellierung und Analyse in den Lebenszyklus digitaler Zwillinge der Infrastruktur

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Übernahme von EasyPower bekannt, einem führenden Entwickler von Entwurfs- und Analysewerkzeugen, einschließlich Lösungen für Störlichtbogen, für Elektroingenieure. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat das in Portland, Oregon (USA), ansässige Unternehmen EasyPower auf innovative Weise grafikbasierte Modellierung und Analyse kombiniert, um die Lösung komplexer elektrotechnischer Probleme immer einfacher und zugänglicher zu machen. Die Produkte von EasyPower werden in erster Linie für den Entwurf, die Analyse und die Überwachung von Stromverteilungssystemen für industrielle und gewerbliche Einrichtungen eingesetzt, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Die intuitive Benutzeroberfläche von EasyPower unterstützt die Anwender bei der Digitalisierung ihrer elektrischen Systeme und ermöglicht den Entwurf, die Analyse und die Optimierung komplexer elektrischer Energieverteilungssysteme. Bildgenehmigung durch Bentley Systems.

Die Übernahme von EasyPower durch Bentley, die den integrierten und iterativen Entwurf und die Analyse von Stromversorgungssystemen für digitale Zwillinge der Infrastruktur jeder Art ausweitet, vergrößert das Angebot von Bentley im Bereich der Infrastrukturtechnik. Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung in der Zukunft und der verschiedenen und weit verteilten Energieressourcen auf beiden Seiten des "Zählers" werden alle Infrastrukturanlagen in Bezug auf Leistung, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von einer kontinuierlichen Simulation und Bewertung der Bedingungen und des Entwurfs der Energieverteilung während ihrer Projekt- und Betriebslebenszyklen profitieren. Zu den Prioritäten von Bentley Systems gehört die Integration des Schemas und der digitalen Arbeitsabläufe von EasyPower in die Bentley-Anwendungen OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail und Bentley Raceway and Cable Management.

CEO Greg Bentley sagte: "Alle Infrastrukturprojekte und -anlagen umfassen Stromverteilungssysteme, für deren Analyse allzu oft unnötig komplizierte Software verwendet wird, die nicht mit 3D-/4D-BIM- und digitalen Zwillings-Workflows verbunden ist. Durch die Integration von EasyPower in unser Entwurfs- und Modellierungsportfolio und unsere iTwin-Plattform können wir dazu beitragen, dass die Verteilersysteme, mit denen die Infrastruktur versorgt wird, leichter an neue Erfordernisse in Bezug auf Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit angepasst werden können, während die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit allgegenwärtig, zugänglich und dauerhaft ist."

Kevin Bates, CEO von EasyPower, sagte: "Wir freuen uns, dass wir uns Bentley Systems an diesem Wendepunkt für die Stromversorgung in der Infrastruktur und bei den digitalen Zwillingen der Infrastruktur anschließen können. Seit fast 40 Jahren vereinfacht EasyPower komplexe elektrotechnische Probleme und hilft unseren Kunden, die anstehenden Aufgaben sicher zu erledigen. Unser Ziel ist es, den Zugang zur Elektrizität zu erleichtern, sie zuverlässiger und sicherer zu machen. Innerhalb und für Bentley Systems können wir nun die Reichweite von EasyPower erheblich vergrößern weltweit, in allen Infrastrukturbereichen und über den gesamten Lebenszyklus digitaler Zwillinge hinweg!"

Mit der Übernahme von EasyPower kommen zunächst 45 Fachkolleginnen und -kollegen in Nordamerika hinzu.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.easypower.com.

