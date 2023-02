Karson Management (Bermuda) Limited ("Karson"), die innovative FinTech-Plattform, die kapitaleffiziente Lösungen für die Verwaltung von Finanzierung und Sicherheiten, Investitionen und Vermögenswerten sowie Risikotransformation bereitstellt, gibt erfreut bekannt, dass Martin Kauer zum Executive Partner ernannt wurde.

Martin Kauer ist eine leitende Führungspersönlichkeit in den Bereichen Rückversicherung, Finanzen, Unternehmensfinanzen und Investment-Banking mit mehr als 30-jähriger Erfahrung als Chief Executive Officer, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer im Versicherungswesen und Investment-Banking. Vor seiner Tätigkeit für Karson führte Kauer erfolgreich die Geschäfte von Asia Capital Re und Glacier Re, nachdem diese beiden Einheiten von der Catalina Group übernommen wurden. Davor war er CFO bei Zurich Re, das als Converium ausgegliedert und an der SIX Swiss Exchange und an der NYSE gelistet wurde. Kauer war außerdem als Investment-Banker für die Bank Vontobel und UBS tätig, wo er 1997 die Demutualisierung von Swiss Life beaufsichtigte.

Martin Kauer kommentierte: "Ich bin sehr gespannt auf meine Tätigkeit bei Karson an diesem Knotenpunkt seiner Entwicklung, und ich freue mich darauf, die Transformation der einzigartigen Plattform von Karson voranzutreiben, sodass diese das künftige nachhaltige Wachstum unterstützen kann. Dabei werden meine tiefgreifenden Kenntnisse der Rückversicherungs- und Investment-Banking-Branche zum Einsatz kommen."

Derrell Hendrix, CEO von Karson, erklärte dazu: "Ich habe mit Martin Kauer zusammengearbeitet, als dieser Zurich Re in eine integrierte globale Rückversicherungsplattform umgestaltet und diese Plattform als Converium an die Börse geführt hat. Seitdem habe ich beobachtet, wie Martin zwei weitere bedeutende Rückversicherer erfolgreich in Catalina integriert hat. Ich bin davon überzeugt, dass seine ausgedehnte Erfahrung im Rückversicherungswesen und Investment-Banking bei der weiteren Entwicklung von Karson von sehr hohem Wert sein wird."

Über Karson:

Seit 1996 haben Karson Management (Bermuda) Limited und seine verbundenen Unternehmen ("Karson") Bar- und Risikofinanztransaktionen mit einem Gesamtvolumen von nahezu 20 Milliarden US-Dollar abgewickelt, die ein breites Spektrum an Asset-Klassen abdecken. Die FinTech-Plattform von Karson ermöglicht Investoren attraktive, risikobereinigte Renditen und stellt Lösungen für die Kapital-, Liquiditäts- und Sicherheitsherausforderungen bereit, mit denen Versicherer, Banken und Vermögensverwalter konfrontiert werden. Zu diesem Zweck bietet sie strukturierte Finanztransaktionen mit begrenztem Kreditrisiko sowie Schuldscheine mit proportionaler Verzinsung, die eine Pro-Rata-Beteiligung an den jeweils zugrunde liegenden Vermögenswerten übertragen. Karson arbeitet mit führenden Geschäftspartnern auf einer Plattform zusammen, die standardisierte Strukturen, Unterlagen und Verfahren nutzt, um Kosteneffizienzen zu erzielen und das Ausführungsrisiko zu senken. Die Lösungen von Karson sind skalierbar und replizierbar. Die innovativen Produkte von Karson werden von Aufsichtsbehörden empfohlen und von Rating-Agenturen unterstützt.

