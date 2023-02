Bielefeld (ots) -



Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): "Wir müssen auch mit unseren Feinden friedlich leben"



Mainz/Bielefeld. Die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stützt den Kurs in der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Wir setzen alles daran, die Ukraine zu unterstützen. Dabei steht die SPD hinter dem Kurs des Kanzlers, nur zusammen mit unseren Partnern zu handeln und alles zu tun, damit der Krieg nicht übergreift", sagte Dreyer der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). Die SPD sei eine friedensbewegte Partei. "Aber wir sind nicht naiv. Es ist an Putin, den Krieg zu beenden. Klar ist aber auch, nach dem Krieg wird es auf Dauer keinen Frieden in Europa geben, wenn man Russland nicht einbindet. Wir müssen auch mit unseren Feinden friedlich leben", so Dreyer weiter. Das sei verantwortungsgeleitete Politik.



