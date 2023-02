Aktien Wochenrückblick - wieder mal in einer engen Handelsrange. Fragt sich wo und wann mal wieder Impulse kommen, die den Kursen die Richtung vorgeben können. Auf Branchenebene vielleicht nächste Woche bei den Wasserstoffs durch die Zahlen der Anlegerlieblinge Nel und Plug Power. Aber was ist mit dem DAX?Oder einem SDAX, MDAX oder TecDAX? Hängen die "nur" an den US-Indizes? Was ist mit dem von einigen Analysten gesehenen Aufholpotential eines SDAX oder MDAX gegenüber den Grossen? Diese Woche gab es eine Flut von Unternehmenszahlen - eher aus der zweiten und dritten Reihe - und diese waren eigentlich ...

