5,25 Millionen direkte Aktionäre gab es 2022 in Deutschland im Durchschnitt. Darunter sind auch immer mehr Anleger, die den Ansatz des passiven Investierens verfolgen - meist mittels Sparplan in einen Indexfonds, kurz ETF. Der Vorteil dieser Anlagestrategie liegt dabei in seiner Einfachheit. Einmal anlegen und gut ist. Klar, für Sparer, die zu wenig Zeit zur Verfügung haben, um sich regelmäßig mit ihrem Depot zu beschäftigen, scheint dieser passive Ansatz ideal. Doch verzichtet man damit nicht auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...