Amazon vs. Shopify: Größe, operatives Volumen & Profitabilität… Amazon (WKN: 906866) und Shopify (WKN: A14TJP) sind zwei spannende E-Commerce-Aktien, die keine ähnlichen Ansätze haben. Aber doch ein großes Volumen abwickeln. In unserem heutigen Video der Aktienwelt360 gehen wir den unterschiedlichen Geschäftsmodellen nach und klären die Frage: Welche der Aktien ist attraktiver? Und können die Kanadier womöglich langfristig mit der US-Tech-Krake mithalten…? Der Artikel Video: Amazon vs. Shopify: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...