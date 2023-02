Marktausblick aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche verlor der globale Aktienmarktindex in EUR -1,5%. Der S&P 500 gab in EUR um -1,8% nach, der Nikkei 225 notiert im Wochenvergleich um -2,1% tiefer. Der Stoxx 600 zeigte mit einem Rückgang von nur -0,7% eine relative Stärke zum Gesamtmarkt. Der globale Schwellenländerindex verlor in EUR -2,3%. Mittlerweile ist die Berichtssaison in den USA schon sehr weit fortgeschritten. 80% der US-Unternehmen des Erste 1000 Index haben bereits ihre 4Q-Ergebnisse berichtet. Dabei sind bei 73% der Firmen die Gewinne/Aktie höher ausgefallen im Vergleich zu den vorherigen Konsensus-Schätzungen. 27% der Firmen lieferten hingegen Gewinne/Aktie, die unter den Erwartungen lagen. Die positiven EPS-Überraschungen haben im ...

