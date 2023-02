Unterföhring (ots) -- Ab 17.30 Uhr melden sich Sky Expertin Julia Simic und Moderatorin Nele Schenker am Dienstag live aus Sinsheim- Die drei frühen Spiele 1. FC Köln - VfL Wolfsburg, Carl Zeiss Jena - SC Freiburg und RB Leipzig - SGS Essen überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz- Im Anschluss ab 20.15 Uhr auch TSG Hoffenheim - Bayern München live- Die Auslosung des Halbfinals mit Lothar Matthäus und DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Sonntag, 5. März ab 17.15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Den DFB-Pokal der Frauen live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 25. Februar 2022 - Der Dienstag steht bei Sky ganz im Zeichen des DFB-Pokals der Frauen. Sky überträgt alle vier Partien des Viertelfinals live, drei davon exklusiv. Außerdem dürfen sich Fußballfans auf eine echte TV-Premiere freuen.Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Moderatorin Nele Schenker und Sky Expertin Julia Simic die Zuschauer live aus Sinsheim und stimmen die Zuschauer zunächst auf die drei frühen Begegnungen des Abends ein. Die Seriensiegerinnen des VfL Wolfsburg, die den DFB-Pokal zuletzt acht Mal in Folge gewinnen konnten, sind beim 1. FC Köln zu Gast. Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig empfängt die SGS Essen und Carl Zeiss Jena den SC Freiburg. Alle drei Duelle überträgt Sky exklusiv und wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz.Sky produziert erstmals im deutschen Fernsehen eine Konferenz auch im Frauenfußball. Hannes Herrmann und Co-Kommentatorin Verena Schweers führen durch die Konferenz.Im Anschluss ab 20.15 Uhr berichtet Sky ebenfalls live, wenn die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München den letzten Halbfinal-Teilnehmer ermitteln.Die Halbfinal-Auslosung mit Lothar Matthäus und Bernd Neuendorf am Sonntag live bei SkyAuch wie es im DFB-Pokal der Frauen weitergeht, erfahren die Zuschauer live bei Sky. Am Sonntag ab 17.15 Uhr überträgt Sky im Rahmen seiner Bundesliga-Berichterstattung die Auslosung des Halbfinals live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Rekordnationalspieler und Sky Experte Lothar Matthäus wird die Kugeln ziehen, die Ziehungsleitung übernimmt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch die Auslosung.Beide Halbfinal-Paarungen Mitte April sowie das Finale am 18. Mai in Köln wird Sky ebenfalls live übertragen.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Frauen bis mindestens 2026 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Den DFB-Pokal der Frauen live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Frauen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen und die Auslosung live bei SkyDienstag:17.30 Uhr: die Sky Konferenz live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1Kommentator: Hannes Herrmann, Co-Kommentatorin: Verena Schweers17.30 Uhr: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 2Kommentator: Sven Schröter, Reporter: Martin Groß17.30 Uhr: RB Leipzig - SGS Essen live auf Sky Sport 3Kommentator: Florian Malburg, Reporter: Jürgen Müller17.30 Uhr: Carl Zeiss Jena - SC Freiburg live auf Sky Sport 4Kommentator: Dominik Müller, Reporterin: Katharina Kleinfeldt20.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1Kommentator: Marcel Meinert, Moderatorin: Nele Schenker, Sky Expertin: Julia SimicSonntag:17.15 Uhr: Die Halbfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App