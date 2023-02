NEU AN DER BÖRSE: Erst-Vorstellung: Grüne Rendite fürs Depot! Dieser ESG-Spezialist macht Anleger reich!

Anzeige / Werbung

MEGA-TREND & FIRST MOVER: Weltweit fortschrittlichster Erschaffer und Händler für Emissionsgutschriften endlich an der Börse! Profitieren Sie noch vor der Masse! Sofort handeln und zukünftige Gewinne sichern!

Liebe Leserinnen und Leser,

Heute erfahren Sie in unserem kurzen Vorab-Bericht wie Sie als Anleger vom neuen CO2-Gutschriften-Handel profitieren und enorme Gewinne machen können!

Es gibt bisher nur wenige Top-Unternehmen im Sektor, der einer der lukrativsten Zukunftstrends weltweit darstellt.

Wir haben eine Firma identifiziert, die bereits voll im Geschäft ist und hohe Margen erreichen kann. Die Aktie ist erst seit wenigen Wochen notiert!

Wir arbeiten mit Hochdruck an einem ausführlichen Bericht für die kommenden Wochen, wollten aber smarten Anlegern schon jetzt diese lukrative Chance nicht vorenthalten. First Mover sein, heißt auch vor allen anderen kaufen!

Der Markt für Emissionsgutschriften soll bis 2050 um das 100-fache wachsen! Was für eine MEGA CHANCE mit unserm ESG-Favorit, der schon bald Branchenführer sein dürfte! Starkes Management gepaart mit innovativer Technologie versprechen SUPER-RENDITEN!

Steigende Meeresspiegel, schmelzende Gletscher und drohende Hitzewellen! Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Diskussion über die globale Erderwärmung führt dabei immer wieder auf einen Hauptverursacher zurück: Kohlenstoffdioxid (CO2).

Bei den Bemühungen, Treibhausgasemissionen zu senken, spielt der Handel mit sogenannten Emissionsrechten eine zunehmend große Rolle. Der Emissionsrechtehandel gilt als Motor für die Schaffung eines globalen CO2-Markts.

CO2 Zertifikate: Investment und Umweltschutz zugleich

Emissionsgutschriften sind eine innovative Möglichkeit, die Menge der in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase zu reduzieren. Es handelt sich dabei um handelbare Gutschriften, die von Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden, um Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen beim Ausgleich ihrer Kohlenstoffemissionen zu unterstützen. Emissionsgutschriften können an Börsen ge- und verkauft werden, und sie werden auch zur Finanzierung von Projekten verwendet, die Emissionen reduzieren, wie z. B. Initiativen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Echte Gelddurck-Maschine: Hohe Preise durch CO2 - Verschärfung!

In Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Für 2030 wird ein wichtiges Zwischenziel angestrebt: Gemäß dem EU Green New Deal sollen die Kohlendioxid(CO2 )-Emissionen in der EU gegenüber 1990 um mindestens 55 % reduziert werden.

Quelle: Öko-Institut

Unfassbare Nachfrage nach Emissionszertifikaten!

Die Nachfrage nach Emissionsgutschriften wird in Kürze ABSOLUT PARABOLISCH ansteigen, da Unternehmen und Regierungen versuchen, die strengen CO2-Emissionsziele bis 2030 zu erreichen - bis dahin sind es nur noch sieben Jahre!

2020 betrug die Nachfrage nach Emissionsgutschriften etwa 100 Millionen Tonnen. Die globale Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass der Markt bis 2030 1,7 Milliarden Tonnen Emissionsgutschriften benötigen wird, also 17-mal mehr als heute. Bis 2050 sieht McKinsey den Markt bei 10 Milliarden Tonnen, also 100-mal höher.

Das große Problem ist das Angebot. Es werden bei weitem nicht genug Emissionsgutschriften geschaffen, um diesen Tsunami an Nachfrage zu decken.

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Unternehmen, das Emissionsgutschriften in diesem Umfang erstellen, überprüfen und verkaufen könnte. Diese Angebotslücke von 23 Gigatonnen könnte GIGATONNEN AN CASHFLOW bedeuten!

Genau ein solches Unternehmen haben wir für Sie gefunden…

*** Neuvorstellung & ESG Favorit: DevvStream (WKN: A3D5X8) ***

DevvStream bietet das transparenteste, gefragteste und lukrativste Geschäft auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften!

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) ist ein technologiebasiertes ESG-Unternehmen, das die Entwicklung und Monetarisierung von Emissionsgutschriften vorantreibt.

Das Unternehmen und seine Partner unterhält beste Beziehungen zu Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt, um ihre Nachhaltigkeitsziele durch die Umsetzung von grünen Technologieprojekten zu erreichen, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren und Kohlenstoff direkt aus der Luft binden - und dabei Kohlenstoffgutschriften erzeugen.

Auf diese Weise kann DevvStream seinen Kunden nicht verwässerndes Kapital direkt zur Verfügung stellen und sie gleichzeitig mit praxiserprobten, technologiebasierten Lösungen ausstatten, mit denen sie ihre Klimabilanz schnell und einfach verbessern können.

Um gängige Probleme wie Greenwashing und Doppelzählungen zu vermeiden, werden alle durch die Projekte geschaffenen Umweltgutschriften über eine proprietäre, auf Blockchain basierende ESG-Softwareplattform verwaltet, die explizit entwickelt wurde, um Transparenz und Überprüfbarkeit zu gewährleisten, wobei die Daten vollständig nachweisbar sind, was den Wert der Anlagen deutlich erhöht.

Quelle: DevvStream

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) ist ein führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, das sich auf technologiebasierte Lösungen konzentriert, um eine sauberere Welt zu schaffen.

Quelle: DevvStream

Nachfrage aus der ganzen Welt! DevvStream kann sich vor Anfragen kaum retten!

All dies könnte jährliche Einnahmen von 450 Millionen USD bedeuten.

Quelle: DevvStream

DevvStream ist der erste Carbon Credit CREATOR, von dem Sie wahrscheinlich jemals gehört haben. Das Unternehmen ist einzigartig.

Die Welt hat einen großen Bedarf an qualitativ hochwertigeren (gemessenen/überprüften) Emissionsgutschriften. DevvStream ist die Lösung für dieses Problem .

DevvStream Holdings (WKN A3D5X8) erstellt nicht nur Emissionsgutschriften, sondern verkauft sie auch und finanziert damit die Bemühungen seiner Kunden um Kohlenstoffneutralität.

Starke Partner für eine ertragsstarke Zukunft!

Quelle: DevvStream

Mit all diesen Elementen zielt der Plan von DevvStream darauf ab, das führende Streaming-Unternehmen für Emissionsgutschriften zu werden.

DevvStream wird den Weg für einen globalen Standard für den Kohlenstoffmarkt ebnen - einen, der auf der Blockchain basiert.

Die Vereinten Nationen suchen nach einem globalen Standard für die Registrierung von Emissionsgutschriften und DevvStream hat die perfekte technische Lösung!

Investment-Highlights über DevvStream:

DevvStream bietet das transparenteste, gefragteste und lukrativste Geschäft auf dem globalen Markt für Emissionsgutschriften!

Führendes Carbon-Streaming-Unternehmen, das sich auf technologiebasierte Lösungen konzentriert

First-Mover-Vorteil: Alles aus einer Hand!

Lukrative Projekt-Pipeline prall gefüllt für die Zukunft

Dreifacher Vorteil durchs Zugangs zu Devvios Firmenkunden, Xpansivs weltweit führender CBL-Börse und United Cities' nachhaltiger Projektentwicklung

Solide Kapitalbasis mit enger Aktienstruktur (77% der Aktien für 3 Jahre gesperrt) ein weiterer Erfolgsfaktor!

Ein erfahrenes Managementteam mit insgesamt über 110 Jahren Erfahrung in der Kohlenstoff- und Technologiebranche und einzigartigen Beziehungen

Starke Geschäftspartner für eine ertragsstarke Zukunft!

Drei angemeldete Patente für das Kohlenstoffstreaming,

eine große und diversifizierte Projektpipeline mit einem Wert von über 500 Millionen US-Dollar, die Emissionsgutschriften für mehrere Jahrzehnte liefert, und

ein bewährtes Modell, das sich auf Projekte mit einem internen Zinsfuß von 40-60 %, kurzen Amortisationszeiten (2 Jahre) und Kohlenstoffgutschriften für mehr als 10 Jahre konzentriert.

DevvStream ist das einzige Unternehmen, das sowohl eine Blockchain-Plattform für Emissionsgutschriften als auch Streaming anbietet

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem interessanten Explorer machen: LINK

Verpassen Sie nicht diese lukrative FIRST-MOVER-CHANCE mit Vervielfachungspotential und seien Sie von Anfang an dabei! Kaufen Sie, bevor die Masse auf diese Perle Aufmerksam wird!

Name: DevvStream Holdings Inc. WKN: A3D5X8 ISIN: CA25189R1001 Börsenkürzel Deutschland: DSTRF Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,514 € (Frankfurt)

DevvStream Holdings Inc. handelt in Deutschland am Börsenplatz in. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist u.a. Betreiber der Webseite:

Rohstoffradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Pacific Empire Minerals wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Für die Berichterstattung über das das in diesem WERBE-ARTIKEL besprochene Unternehmen DevvStream Holdings Inc. (WKN: A3D5X8) wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses WERBE-ARTIKELS im besprochene Unternehmen DevvStream Holdings Inc. (WKN: A3D5X8) Aktien, Optionen oder Warrants der Firma und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@rohstoffradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA14116K4046,CA06975E1079,CA25189R1001