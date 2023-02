Wachstum, Bewertung, Dollarschwäche und Chinas Corona-Öffnung sprechen für Gewinne in Emerging Markets. Welcher ETF sich besonders lohnen kann. Das Jahr 2022 war auch ein Horrorjahr für Schwellenländer: Über 20 Prozent brach der MSCI Emerging Markets Index auf Dollarbasis ein. Dies hatte vor allem zwei Gründe: erstens die strikte Zero-Covid-Politik in China. Mit einer Gewichtung von über 33 Prozent am MSCI Emerging Markets ist das Reich der Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...