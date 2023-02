Akne ist eine Sammelbezeichnung für Erkrankungen der Talgdrüsen und der Haarfollikel. Die weltweit häufigste Hauterkrankung tritt vorwiegend in der Pubertät auf, kann aber auch Erwachsene betreffen. Nicht alle Formen sind behandlungsbedürftig. Eine Minderheit der Patienten leidet jedoch an schwerer Akne, die therapiert werden sollte, um gegebenenfalls lange Krankheitsverläufe und Narben zu vermeiden.

Mit einem geschätzten Wert von über 10,08 Milliarden Dollar im Jahr 2021 wird der globale Markt für Akne-Medikamente voraussichtlich mit einer CAGR von 3,4% wachsen und im Prognosezeitraum 2022-2030 einen Wert von über 14,26 Milliarden Dollar erreichen . Daher ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Akne-Medikamenten und Behandlungsmethoden in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird.

Zu den topischen Medikamenten zählen z.B. Cremes oder Gele, die aus Retinoiden, Benzoylperoxid, Salicylsäure und anderen in den Krankheitsentstehungsprozess eingreifenden Substanzen bestehen. Wenn eine mäßige bis schwere Akne nicht auf topische Mittel anspricht, können orale Akne-Medikamente als effektive Therapieform infrage kommen. Allerdings können diese Nebenwirkungen wie Hautreizungen, trockene Haut, oder auch Hautrötungen hervorrufen. Einen neuen Therapieansatz verfolgt der Pharmakonzern Biofrontera (ISIN: DE0006046113), der zurzeit ein Produkt zur Photodynamischen Therapie klinisch auf seine Wirksamkeit bei Erwachsenenakne prüft.

Behandlungsmöglichkeiten und neue Therapieformen

Akne hat viele "Gesichter" und erfordert deshalb meist einen differenzierten, individuellen Therapieansatz. Zumeist wird eine Kombination verschiedener Behandlungsformen empfohlen, um auf die von vielen Faktoren abhängige Krankheitsentstehung einwirken zu können.

Man unterscheidet folgende Ansätze:

-Kosmetisch

Die gründliche Reinigung, Entfettung und Desinfektion mit speziellen Waschlotionen oder Tonics stellen hierbei die Basis der Akne-Behandlung dar. In diesem Segment ist beispielsweise das Unternehmen Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77) mit seinen Clearasil-Produkten gegen Hautunreinheiten vertreten.

-Lokal-medikamentös

Die lokale Therapie mit Retinoiden, Antibiotika, Benzoylperoxid (BPO) oder Salicylsäure eignet sich für Patienten mit leichter bis mittelschwerer Akne. Die zumeist verschreibungspflichtigen Cremes und Gele sind effektiv. Oft scheitert der Therapieerfolg jedoch am hohen Zeitaufwand, einer Erstverschlechterung und einem relativ breiten Zeitfenster, bis die Wirkung einsetzt. Zudem sind Antibiotika nicht für die Langzeittherapie geeignet. Denn bei Antibiotika-Präparaten besteht immer die Gefahr, dass sich Resistenzen bilden. Das bedeutet, dass die Bakterien nach häufig wiederholter Anwendung gegen das Antibiotikum unempfindlich werden und das Mittel nicht mehr wirkt.

Der lokal-medikamentöse Akne-Markt ist hart umkämpft. Zu den Hauptakteuren zählen Almirall SA (ISIN: ES0157097017), Galderma S.A. (ISIN: NET000GALD01), GlaxoSmithKline Plc (ISIN: GB00BN7SWP63) und Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098).

-Systemisch-medikamentös

Die systemische Therapie eignet sich in erster Linie für Patienten mit schweren Akneformen und umfasst meist eingenommene Retinoide, die die Talgdrüsensekretion vermindern, oder Tetracycline, die antibiotisch gegen Bakterien wirken. Medikamente mit dem Wirkstoff Tetracycline bzw. Doxycyclin werden beispielsweise von Pfizer (ISIN: US7170811035) unter dem Namen Vibramycin® vertrieben².

-Photodynamisch

Die Biofrontera-Gruppe setzt bei der Behandlung von Akne auf die innovative Photodynamische Therapie. Dabei wird auf die betroffenen Stellen eine lichtsensitive Substanz aufgetragen, die durch eine Lichtquelle wie Rotlicht aktiviert wird und hierdurch ihre Wirkung bei der Behandlung von Akne entfalten kann. In diesem Zusammenhang arbeitet Biofrontera (ISIN: DE0006046113) derzeit an einer Erweiterung der US-Zulassung ihres Medikaments Ameluz® für mittlere bis schwere Akne bei Erwachsenen. Aktuell läuft dazu eine klinische Phase-II-Studie in den USA. Diese hat das Ziel, die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Ameluz® bei der Behandlung von Akne zu testen. Die Photodynamische Therapie ist ein neuer, innovativer Behandlungsansatz, wobei Ameluz® bisher nur zur Behandlung von diversen Hautkrebsformen zugelassen ist.

Quellen:

¹https://www.researchandmarkets.com/reports/5481224/acne-medication-market-by-therapeutic-class-byrela0-5519702

²https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=PI&lang=DE&authNr=49414

Lassen Sie sich in den Verteiler für spannende Nebenwerte oder Biofrontera eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Biofrontera AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Biofrontera AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Biofrontera AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 26.02.2023 Biofrontera: Wie Biofrontera den wachstumsstarken Akne-Markt mit einer neuartigen Behandlungsmethode erschließen will appeared first on Small- and MicroCap Equity.