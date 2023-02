Unterföhring (ots) -- Sky überträgt die Weltfußballer-Wahl am Montag ab 20.45 Uhr live auf Sky Sport News sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App- Moderator Martin Winkler begrüßt im Studio Uli Köhler- Reporter Florian Plettenberg live vor Ort auf dem "Grünen Teppich"- Finalisten: Karim Benzema, Lionel Messi und Kylian Mbappe- Finalistinnen: Beth Mead, Alex Morgan und Alexia Putellas- Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger unter den drei Finalistinnen der FIFA-Welttorhüterinnen-Wahl- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 26. Februar 2023 - Am Montag findet die FIFA Weltwahl, die sogenannten "The Best FIFA Football Awards 2022" statt. Dabei werden die Sieger der "The Best"-Awards zu gleichen Teilen von Fans, Journalisten, Nationaltrainern und Spielführern der Nationalmannschaften gewählt.Lionel Messi und Ann-Katrin Berger jeweils im FinaleBei den Männern stehen der Franzose und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe, dessen Landsmann und Champions-League-Sieger Karim Benzema sowie der argentinische Weltmeister Lionel Messi im Finale.Bei den Frauen sind die Engländerin Beth Mead, die mit dem Goldenen Schuh bei der EM 2022 ausgezeichnet wurde, die US-Amerikanerin und Torschützenkönigin der Concacaf-Meisterschaft 2022 Alex Morgan sowie Vorjahressiegerin Alexia Putellas aus Spanien nominiert.Unter den drei Finalistinnen der FIFA-Welttorhüterinnen-Wahl befindet sich auch die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger. Die 32-Jährige vom FC Chelsea hatte nach der EM im vergangenen Sommer bekanntgegeben, dass sie sich erneut einer Krebsbehandlung unterziehen muss.FIFA-Welttrainer: Seit 2018 erstmals kein Deutscher, jedoch zwei Ex-Bayern-TrainerNach Jürgen Klopp (2019 & 2020) und Thomas Tuchel (2021) wird erstmals seit 2018 kein Deutscher als Sieger hervorgehen. Allerdings haben mit Pep Guardiola und Carlo Ancelotti gleich zwei ehemalige Bayern-Trainer die Chance als Welttrainer geehrt zu werden. Außerdem darf sich Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni Hoffnungen machen.Sky überträgt die Weltfußballer-Wahl am Montag ab 20.45 Uhr live auf Sky Sport News sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5450135