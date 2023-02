Auf der anderen Seite des Atlantiks schürten Konjunkturdaten zuletzt neue Zinssorgen der Anleger. Das sorgt für Zurückhaltung der Käufer. Hierzulande stützt indes die laufende Berichtssaison viele Kurse. Insgesamt dürfte der Markt etwas durchschnaufen. Und es gibt einen 'neuen' DAX-Wert. Der Wochenausblick. Am Freitag haben wieder aufgeflammte Inflations- und Zinssorgen einen kleinen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Nach einem überraschend deutlichen Preisanstieg in den USA brach ...

