Konfliktmineralien passen so gar nicht in unsere heutige Wertegesellschaft. In den 1990er-Jahren war in diesem Zuge vor allem von Blutdiamanten die Rede. Von Diamanten, welche aus den Kriegsgebieten im westlichen Afrika stammten. Heute fällt in dem Zusammenhang der Begriff "3TG". Es handelt sich dabei um die englischen Initialen von vier chemischen Elementen, welche als Konfliktmineralien gelten: Tantal, Zinn, Wolfram und Gold. Diese Rohstoffe sind besonders von bewaffneten Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo betroffen. Bergwerke werden dort illegal von Warlords und Regierungstruppen betrieben, welche ihre bewaffneten Konflikte dadurch finanzieren. Menschenrechte werden rund um die Minen verletzt, es gibt Berichte von Kinderarbeit, schlechten Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung.

Mit einem Verbot der Konfliktmineralien löst sich das Problem kaum lösen. Rohstoffe wie Tantal sind in einigen Bereichen, wie der Hightech-Industrie, beinahe alternativlos. Die EU hat trotzdem durchgegriffen und 2021 eine Konfliktmineralienverordnung erlassen. Diese sieht vor, dass Unternehmen den Nachweis erbringen müssen, dass ihre importierten Metalle und Mineralien aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Das Problem: "Bereits im ersten Quartal 2022 mussten wir feststellen, dass mehr als 80 Prozent der 145 sorgfaltspflichtigen deutschen Importeure die geforderten Offenlegungspflichten nicht erfüllt hatten". Das erklärte Deksor-Leiter Matthias Baier. Die Komplexität der Problemstellung dürfte auch an dem Mangel der Alternativen - bei einer zugleich steigenden Nachfrage der Rohstoffe - liegen. Es braucht mehr gute Alternativen für Konfliktmineralien. Die gute Nachricht: Es gibt Bergbau-Unternehmen, welche diese zu bieten haben.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) - multinational und vielfältig

Das Mineralienportfolio von Rio Tinto ist breit - genau wie die geografischen Schwerpunkte. Die multinationale Bergbaugesellschaft ist vor allem in Nordamerika und Australien präsent, aber auch in Europa, Asien, Südamerika und Afrika. Der Konzern ist bei seinen Tätigkeiten auf die Erforschung, die Erschließung und den Abbau von Mineralienvorkommen fokussiert. Durch das breite Portfolio und die Tätigkeit auf allen fünf Kontinenten kann Rio Tinto viele Möglichkeiten rund um Mineralien liefern. Auch die ein oder andere Alternative zu Konfliktmineralien ist dabei. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich zum Ende des Jahres 2022 von einem vorübergehenden Einbruch erholt. Analysten sind bei der Entwicklung der Aktie von Rio Tinto derzeit gespalten. Credit Suisse gab Ende Januar ein Buy-Rating ab. UBS und JP Morgan raten zum Verkauf.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Tantal aus einer verantwortungsvollen Quelle

Arcadia Minerals besitzt eine alternatives Tantal-Vorkommen. Der Rohstoff ist in der Hightech-Industrie nicht wegzudenken. Beispielsweise in der Chip-Produktion. In der EU und in den USA wird Tantal als kritischer Rohstoff eingestuft. Einen umso wichtigeren Stellenwert könnte das Tantal-Projekt Swanson einnehmen. Dieses treibt Arcadia Minerals in Namibia voran. Es gehört zu den Rohstoffprojekten des australischen Unternehmens in dem afrikanischen Land, welches am weitesten fortgeschritten ist. Es dreht sich dabei alles um eines der hochgradigsten Tantal-Vorkommen weltweit. Die Mineralressource wurde nach JORC-Standards erstellt und umfasst 2,582 Millionen Tonnen. Arcadia Minerals steht mit Swanson in den Startlöchern, die Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study) ist für das erste Quartal 2023 geplant. Bei allen Projekten in Namibia agiert Arcadia Minerals nachhaltig und erfüllt moderne Standards. So kann auch das Tantal-Vorkommen als verantwortungsvolle Quelle eingestuft werden. Die Aktie wird neben der Heimatbörse ASX in Sydney auch an wichtigen deutschen Börsen und Handelsplattformen gehandelt.

Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) - Alternativen auf dem Zinn-Markt

Der britische Bergbau-Konzern baut auf vier Kontinenten zahlreiche Rohstoffe ab. Neben Diamanten, Gold, Kupfer, Platin, Magnesium, Eisenerz, Nickel und Kohle gilt das auch für Zinn. Mit zahlreichen Projekten auf der ganzen Welt kann Anglo American hier für gute Alternativen zu Konfliktmineralien sorgen. Das Unternehmen zeigt sich bei der Entwicklung neuer Technologien und der Erschließung neuer Förderstätten modern. Die zahlreichen Projekte schienen zuletzt auch vielen Anlegerinnen und Anlegern zu gefallen. 2022 konnte Anglo American ein Allzeit-Hoch bei 52,20 Euro feiern. Danach gab der Aktienkurs allerdings auch wieder nach. Die Analysten von Credit Suisse sehen das aktuelle Kursziel bei rund 38 Euro.

VanEck Global Mining (ISIN: IE00BDFBTQ78) als passender ETF

Dieser ETF fasst einige Unternehmen zusammen, welche Alternativen zu Konfliktmineralien bieten können. Top-Holdings: BHP Group (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Vale (ISIN: US91912E1055) und Anglo American.

Konfliktmineralien passen nicht in die heutige Zeit

Der Bergbau befindet sich längst in einem Wandel. Nachhaltigkeit, ethische Werte und die Art und Weise, wie die Projekte vorangetrieben werden, spielen eine übergeordnete Rolle. Konfliktmineralien passen nicht mehr in diese Zeit. Und für diese gibt es gute Alternativen.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

