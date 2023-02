Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen Tencent-Aktionäre. Schließlich beträgt das Minus im Vergleich zur Vorwoche 7,63 Prozent. An vier der vier Sitzungen erlitt die Aktie Kursverluste. Das Tagesminus von 3,39 Prozent am Dienstag war dabei besonders übel. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,6 Prozent. Diese Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...