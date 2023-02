Die Märkte gehen mit einer deutlichen Hypothek in die neue Börsenwoche. Nachdem neue Inflation-Indices in den USA herauskamen, sackten insbesondere am Freitag die Kurse deutlich nach unten ab. Selbst der DAX, der in den Tagen zuvor eine unerwartet hohe relative Stärke gegenüber der Wall Street gezeigt hatte, musste am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...