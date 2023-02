Mit Spannung war in der zurückliegenden Börsenwoche die Veröffentlichung der Minutes, dem Sitzungsprotokoll der Fed vom letzten Mal, erwartet worden. Doch was brachte diese Veröffentlichung wirklich? Außerdem schauen wir wie in jeder Folge auf Unternehmen, die für besondere Schlagzeilen sorgten. Future Money - Der Börsentalk Die beiden Börsenjournalisten Carsten Müller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...