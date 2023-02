DJ Selbst Start-Ups leiden jetzt unter Fachkräftemangel

FRANKFURT (Dow Jones)--Unter dem Fachkräftemangel leiden nun auch die deutschen Start-Up-Unternehmen. Auch die Jungunternehmer trifft dies nun mit voller Wucht, wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet: Neun von zehn junge Firmen im Land haben zur Zeit offene Stellen.

Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Start-Ups, in dem sich rund 1.200 junge Unternehmen organisiert haben, sagt, die größten Schwierigkeiten hätten die Bereiche IT, Sales und Marketing. Er appelliert daher an die Politik zugunsten einer schnelleren und vereinfachten Einwanderung.

Zugleich zeigte sich Miele aber zuversichtlich beim Blick in die Zukunft: Das Geschäftsklima sei nach einer starken Abkühlung in den vergangenen Monaten wieder auf Vorkrisenniveau und die apokalyptischen Prognosen nicht eingetreten. Auch sei das wichtige Finanzierungsgeschäft "nicht zusammengebrochen, nur ein Stück vorsichtiger geworden", so der Verbandsvorsitzende gegenüber dem Focus.

