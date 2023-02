Im Mai 2022 ging der Innovationspreis für Klima und Umwelt an Fraunhofer UMSICHT und Volterion. Die Forschenden des Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik und des führenden Anbieters von hochwertigen High-Performance-Stacks erhielten die Auszeichnung für ein gemeinsames Projekt. Der Name: "Kostengünstige stationäre, skalierbare Redox-Flow-Batterien und deren Produktionsprozess." Alles dreht sich dabei um Redox-Flow-Batterien. Um Flüssigbatterien, welche einen Gewinn für die Umwelt darstellen können - und eine wichtige Rolle bei der Lösung von Aufgaben wie der Energiewende und dem Umschwung zur E-Mobilität spielen können.

Die Forschenden arbeiten daran, Redox-Flow-Batterien tauglich für den Massenmarkt zu machen. Wenn das gelingt, könnten sie die grüne Wende antreiben. Mit Blick auf die Umwelt haben die Flussbatterien nämlich entscheidende Vorteile gegenüber anderen Batterien zu bieten:

Gute Recyclingfähigkeit durch eine einfache Rückgewinnung von Aktivsubstanzen.

durch eine einfache Rückgewinnung von Aktivsubstanzen. Hohe Lebensdauer - zwischen 15 und 20 Jahren.

- zwischen 15 und 20 Jahren. Kein Freisetzen vonumweltschädlichen Substanzen.

vonumweltschädlichen Substanzen. Auslegung auf große Energiemengen möglich - die Batterien werden dabei immer kostengünstiger.

- die Batterien werden dabei immer kostengünstiger. Gute Sicherheit - nicht brennbar und explosionssicher.

- nicht brennbar und explosionssicher. Zyklenstabil .

. Kapazität nimmt nicht merklich ab.

nimmt nicht merklich ab. Hohe Energiedichte.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039) fährt bei der E-Mobilität voran

Die E-Mobilität ist einer der Bereiche, in denen sich die Redox-Flow-Batterie als Gewinn für die Umwelt zeigen könnte. Volkswagen war das schon vor einigen Jahren bewusst. Das deutsche Traditionsunternehmen hilft in Form der Volkswagen Stiftung bei der Forschung zu den Redox-Flow-Batterien. Der Autobauer ist vorne mit dabei, wenn es um E-Mobilität geht. Die Ziele sind dabei ambitioniert: Bis 2025 will VW bis zu 3 Millionen E-Autos produzieren und verkaufen. Bis zum Jahr 2025 will der Konzern außerdem 35 Milliarden Euro in die E-Mobilität pumpen. Das ist auch den Analysten nicht entgangen, die sich bei der Entwicklung der VW-Aktie allerdings nicht einig sind. Bernstein, Goldman Sachs und einige andere Analysehäuser und Banken sehen das Kursziel um die 150 Euro. JP Morgan hingegen legte ein Kursziel von 235 Euro vor.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - der Zauber bei den Redox-Flow-Batterien heißt Vanadium

Das offene Geheimnis hinter den Redox-Flow-Batterien ist Vanadium. Das in den Batterien enthaltene Vanadium ist für die Leistungsstärke verantwortlich und kann immer wieder neu zum Elektrolyt werden. Dadurch können die Redox-Flow-Batterien auch nach 20 Jahren noch recycelt werden. Das Problem: Vanadium stellt schon jetzt einen kritischen Rohstoff dar - und die Nachfrage dürfte mit einer weiteren Entwicklung von Redox-Flow-Batterien weiter ansteigen. Vanadium Resources ist eines der Unternehmen, welche den wertvollen Rohstoff für die grüne Wende beschaffen könnte. Es steht mit einem großen Vanadium-Projekte in den Startlöchern. Vanadium Resources hält 74% der Anteile am Steelpoortdrift-Projekt, das in einem der attraktivsten Rohstoff-Gebiete der Welt liegt: im südafrikanischen Limpopo. Steelpoortdrift stellt die größte Vanadium-Lagerstätte der Welt dar, welche noch nicht erschlossen wurde. Vanadium Resources ist es zuletzt gelungen, Rahmenbedingungen wie Genehmigungen und Infrastruktur zu erfüllen. Schon bald will das Unternehmen Vanadium produzieren, welches die nötige Qualität hat, um für Batterien genutzt zu werden.

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) - eine Antwort auf die Energiefrage

Die Gesellschaft Siemens Energy spaltete sich vor allem aus einem Grund von der Siemens AG ab: Um eine Antwort auf die Energiefrage zu liefern. Das eigenständige Unternehmen unterhält Tätigkeiten entlang der kompletten Wertschöpfungskette der Energie. Siemens Energy schafft Möglichkeiten, um Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse zu produzieren. In diesen Bereichen ist das Unternehmen mit einem hohen Maß an Innovationen unterwegs. So treibt es Systeme für moderne Wasserstofftechnologie voran. Redox-Flow-Batterien kann Siemens Energy bei vielen Energielösungen gebrauchen. Die Entwicklungen während der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine bremsten Siemens Energy aus, doch nun könnten die Zeichen auf Aufschwung stehen. Das glaubt auf jeden Fall Nicholas Green, Analyst von Bernstein Research. Green geht davon aus, dass sie die Ergebnisse von Siemens Energy normalisieren. Er hob das Kursziel der Aktie Anfang 2023 von 9 auf 14 Euro an. Mit Blick auf andere Analysehäuser und Banken ist dieses Ziel sogar konservativ geschätzt. Kauf-Ratings für Siemens Energy gab es zuletzt von Goldman Sachs (25,70 Euro), UBS (25 Euro) und Jefferies (22 Euro).

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34) als passender ETF?

Beim Ausbau von erneuerbaren Energien können Redox-Flow-Batterien eine wichtige Rolle einnehmen. In diesem ETF sind viele spannende Unternehmen aus diesem Bereich zusammengetragen. Top Holdings: unter anderem Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921), Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14) und First Solar (ISIN: US3364331070).

Vanadium sogar wirkungsvoller als Lithium?

"Redox Flow ist erstens billiger als Lithium und kann riesige Energiemengen sicher speichern", sagt Jurie Wessels, CEO von Vanadium Resources: "Es ist sicherer als Lithium und zweitens ist es auch anwendungsfreundlicher. Es ist zum Beispiel besser Vanadium für die Netzspeicherung zu verwenden. Vanadium ist dafür besser geeignet als Lithium, da es mehr Energie liefert." Es scheint nicht unmöglich, dass Vanadium Lithium den Rang ablaufen kann - auch wegen des Blicks auf die Umwelt.

Quellen:

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

