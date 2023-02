DJ Bundesregierung beendet Konzertierte Aktion gegen Inflation

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die sogenannte Konzertierte Aktion mit den Sozialpartnern nicht mehr weiterführen. Ein für den 9. März angesetztes Treffen werde nicht mehr stattfinden. Das berichtet das Handelsblatt mit Bezug auf eine ihm vorliegende Mail des Kanzleramts an die beteiligten Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland habe sich in den letzten Monaten stabilisiert, schreibt die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik. Dazu solle auch die Konzertierte Aktion einen Beitrag geleistet haben, daher gehe man "auf Standby-Modus", heißt es laut Handelsblatt in der Mail.

Unter dem Eindruck der Energiepreiskrise und der hohen Inflation hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Juli 2022 Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften zum ersten Treffen der Konzertierten Aktion gegen steigende Preise eingeladen. Seither hat die Runde dreimal getagt, zuletzt im Oktober 2022. Die Sozialpartner haben unter anderem an der von der Regierung beschlossenen Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro mitgearbeitet, die Unternehmen noch bis Ende 2024 steuer- und abgabenfrei an Beschäftigte auszahlen können.

