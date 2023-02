DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/ 25./26.Februar 2023

Bahn will wegen 3-Mrd-Euro-Sanierung keinen Gewinn erzielen

Die Bahn will mit 3 Milliarden Euro bei der Sanierung des Schienennetzes in Vorleistung gehen. Das kündigte der zuständige Netz-Vorstand Berthold Huber im Magazin Spiegel an. "Wir können Investitionen in unser überaltertes und störanfälliges Schienennetz nicht länger aufschieben". Deshalb gehe man als DB in Vorleistung und wolle daher für das Jahr keinen Gewinn ausweisen.

Investment-Volatilität bremst Milliardengewinn bei Berkshire

Mit einem Milliardenverlust ist Berkshire Hathaway Inc. aus dem Jahr 2022 gegangen. Die Volatilität der Aktien- und Rentenmärkte setzte den Fonds zu. Im operativen Geschäft lief es jedoch rund: Die Hauptgewinnbeiträge kamen mit über 12,5 Milliarden Dollar von kontrollierten Beteiligungen, rund 6,5 Milliarden Dollar aus Versicherungs-Investments, gefolgt von 5,9 Milliarden Dollar bei Eisenbahnen und 3,9 Milliarden Dollar bei Versorgern und Energieunternehmen.

Thales will wegen kräftigen Wachstums 12.000 neue Stellen schaffen

Die Nachfrage nach Rüstungs- und Sicherheitsgütern stimmt den französischen Technologiekonzern Thales optimistisch. Er will 2023 kräftig neue Stellen schaffen. Ausgebaut werden sollen dabei alle Bereich, so die Rüstung, Luft- und Raumfahrt, Cybersicherheit und andere. Wie Les Echos berichtet, dürfte es zu mehr als 12.000 Neueinstellungen kommen, ließ Personalchef Villepin verlauten.

Arcelormittal fährt Hamburg schneller wieder hoch als geplant

Schneller als geplant kann die deutsche Produktion bei Arcelormittal wieder hochgefahren werden. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollen die Anlagen in Hamburg bereits in der ersten Jahreshälfte wieder in Betrieb genommen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2023 11:28 ET (16:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.