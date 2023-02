"Nichts ist so beständig wie der Wandel", sagte Heraklit. Rund 2500 Jahre nach seiner Lebenszeit kann man sagen, dass der Philosoph recht behielt. Nie war der Wandel dabei so rasant und allumfassend, wie in den letzten Jahrzehnten. Der stetige Wandel hat der Gesellschaft teils beinahe unbegrenzte Möglichkeiten verschafft, aber auch für Probleme gesorgt, die nun gelöst werden müssen. Natürlich durch einen Wandel.

Im Jahr 2022 zeichneten sich einige Trends ab, welche in den verschiedensten Bereichen die Richtung vorgeben. Und dann gibt es da noch Megatrends, also Trends, die eigentlich schon mehr als das sind. Man könnte auch sagen: Trends, die gekommen sind, um zu bleiben. Das Zukunftsinstitut hat die 12 größten Trends des Jahres 2022 zusammengefasst, die auch in der Zukunft Bedeutung haben werden. 5 davon stechen für uns hervor:

-Neo-Ökologie: Nachhaltigkeit bestimmt die neuen Werte

-Gesundheit: Synonym für Lebensqualität und zentrales Lebensziel

-Mobilität: E-Mobilität und neue Verkehrsmittel sorgen für mobile Weltkultur

-Urbanisierung: Immer mehr Menschen wollen in Städten leben

-New Work: Das Arbeiten der Zukunft

Rund um die Megatrends gibt es einige Unternehmen, welche diese überhaupt erst möglich machen - und sie auch in Zukunft tragen könnten.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012) - Treiber der E-Mobilität

Die Energiewende ist in vollem Gange und fließt in einige Megatrends ein. Sie stellt auch den Treiber für die E-Mobilität dar, welche ohne ausreichend grüne Energie ihren Zweck verfehlt. NextEra Energy ist eines der führenden Unternehmen rund um erneuerbare Energie. Der US-Konzern vereint dabei Solar- und Windkraft. Die beiden derzeit vielversprechendsten Lösungen bei erneuerbaren Energien. Vom schweren Börsenjahr 2022 zeigte sich die Aktie von NextEra Energy weitgehend unbeeindruckt. Ende des Jahres konnte sogar ein neues Allzeit-Hoch erreicht werden. Für die nahe und nicht ganz so nahe Zukunft sagten mehrere Analysten zuletzt übereinstimmend ein hohes Potenzial voraus. Susquehanna legte das Kursziel zuletzt auf 225 US-Dollar fest. BofA Securities zog Anfang Februar mit 195 US-Dollar nach. Die Range bei den von Capital IQ befragten Analysten reicht von 75 zu 233 US-Dollar.

De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) sorgt für die Grundlage von Megatrends

Ein moderner, innovativer und nachhaltiger Umgang mit Wasser spielt in vielen Megatrends eine wichtige Rolle. Ein solcher wird nämlich in allen Branchen benötigt. Er weist also nicht nur im Bezug auf die Neo-Ökologie den Weg. Einen zeitgemäßen Umgang mit Wasser lebt De.mem vor. Das international tätige Unternehmen entwickelt, plant und produziert moderne Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme. Außerdem besitzt der Konzern dementsprechende Systeme und betreibt diese selbst. De.mem hat spannende Kunden im Portfolio, welche sich über die ganze Welt verteilen. In Australien sind es die weltweit führenden Rohstoff-Konzerne BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757). In Deutschland vor allem Kunden in Galvanik und metallverarbeitenden Industrie. Dort ist das Unternehmen mit der Tochter De.mem-Geutec GmbH präsent. Standorte finden sich in Singapur und den australischen Städten Melbourne, Brisbane, Perth und Launceston. Für die Kunden kann De.mem schlüsselfertige und auf die Gegebenheiten angepasste Lösungen bieten. In Singapur hat das Unternehmen eine Hohlfaser-Membrantechnologie, welche umweltfreundlich ist und sauberes Wasser bei einem vergleichsweise geringem Energieverbrauch möglich macht. Die innovative Technologie ist mit Blick auf die Konkurrenz ein klarer Wettbewerbsvorteil. Ein nachhaltiger Umgang mit Wasser ist die Grundlage, auf der sich viele Megatrends entwickeln können.

BionTech (ISIN: US09075V1026) - zahlreiche Produktkandidaten rund um die Gesundheit

In politisch und wirtschaftlich instabilen Zeiten ist die Investition in Pharma-Aktien unter Börsianern grundsätzlich beliebt. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben diesen Trend weiter verstärkt. BionTech stellt eines der Investments dar, welche laut Analysten eine Menge Potenzial bietet. Das deutsche Biotech-Unternehmen hat für das Jahr 2023 rund 20 Produktkandidaten in der Pipeline, welche den Weg auf den Markt schaffen könnten. Es handelt sich vor allem um Medikamente, welche für die Behandlung von Krebs entwickelt wurden. Viele Analysten zeigen sich daher positiv und erwarten eine spannende Entwicklung der BionTech-Aktie. Zwischen 145 und 305 US-Dollar liegen die Kursziele der Analysten, welche von Capital IQ befragt wurden. Oben angesiedelt ist dabei Berenberg mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 300 US-Dollar. Goldman Sachs zeigt sich vorsichtiger. Das Kursziel: 156 US-Dollar.

Die Megatrends bestimmen die Börse

"Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling", sagte Vincent Van Gogh einmal. Der Satz des legendären Malers kann in viele Bereiche übersetzt werden. Passend ist er in jedem Fall für die Wirtschaft und viele Unternehmen. Und für die Börse und die Portfolios der Börsianer.

