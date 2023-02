Auf 3,21 Milliarden Euro und damit um 14 Prozent ist der Umsatz bei Steinhoff gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen. Reaktion der Aktie: Gut 24 Prozent lag Steinhoff am letzten Handelstag der Woche an der Frankfurter Börse letztendlich im Plus. Der Kurs kratzt damit aber gerade mal wieder an der Zwei-Cent-Marke.Ohnehin ist die Nachricht objektiv ziemlich egal. Wie berichtet, wird sich am 22. März auf der Steinhoff-Hauptversammlung entscheiden, ob Anleger ihrer Quasi-Enteignung zustimmen. Im Vorfeld ...

