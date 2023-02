Freiburg (ots) -



Nicht alles Legale ist auch moralisch zu rechtfertigen. Da verdient ein Konzern einen zweistelligen Milliardenbetrag und meldet trotzdem Kurzarbeit an. Die Regeln lassen es zu. (...) Doch wurden sie dazu gemacht, Wirtschaft und Arbeitnehmern in einer Notlage über die Krisenzeit hinweg zu helfen. Das weiß auch jeder. Sie nun auszunutzen ist schäbig. Es wird Zeit, die großzügige Kurzarbeiterregelung zu beenden. Sie läuft ohnehin im Sommer aus und wird hoffentlich für lange Zeit nicht mehr benötigt. Dabei hat sich dieses Instrument in den vergangenen Jahren mehr als bewährt. Es ist der deutschen Wirtschaft damit gelungen, schwere Turbulenzen ohne Massenarbeitslosigkeit zu überstehen. Nicht ohne Grund haben sich andere Länder das Kurzarbeitergeld zum Vorbild genommen. https://mehr.bz/bof8674



