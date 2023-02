München (ots) -Erstmals klingt wieder "Oh wie ist das schön" durch die Berliner Halle: 5:1 gegen den Zweiten Ingolstadt. Das Berliner Ziel Playoffs bleibt nach einer miesen Hauptrunde ein Traum, die Eisbären bemühen für die letzten 3 Spieltage einen tausendjährigen Lehrsatz der Fußball-Trainerlegende Otto Rehhagel: "Wir denken von Spiel zu Spiel." Tobias Ancicka sagt so was auch, fügt aber immer hin an: "Wir spielen als Mannschaft ein ganzes Stück besser. Vor allem defensiv machen es mir die Jungs wesentlich leichter." Stichwort 1000 - Alex Barta absolviert beim 1:2 gegen Rekord-Spitzenreiter München sein 1000. Spiel und war fast erleichtert, als er es endlich hinter sich hatte, weil so viel darüber geredet wurde. "Jetzt möchte ich die Saison toll zu Ende bringen und in den Playoffs erfolgreich sein. Das haben alle verdient. Es ist noch viel möglich." Zum 4. Mal verloren, diesmal in der Overtime in Wolfsburg. Mannheims Trainer Bill Stewart will vor allem Zuversicht verbreiten: "Ich mag den Charakter unseres Teams. Ich mag die Einstellung, wie wir wieder aufgetreten sind. Alles wird gut!" Gut ist schon jetzt - die gesamte Liga brennt auf die letzten 3 Spieltage am Dienstag, Freitag und Sonntag, jeweils in der Konferenz und als Einzelspiel live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom Sonntagspieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag stehen wieder 7 Spiele in der PENNY DEL an. Unter anderem kommt es zum Schaulaufen um die Playoff-Plätze für die Eisbären Berlin in Bremerhaven - ab 19 Uhr live komplett live bei MagentaSport - als Einzelspiel oder in der Konferenz.Eisbären Berlin - ERC IngolstadtTop-Stimmung, endlich mal wieder in Berlin - nur noch 3 Punkte Abstand auf Platz 10. Die Eisbären nehmen nach einer schwachen Hauptrunde jede letzte Chance wahr, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Einer der Garanten der letzten siegreichen Spiele, Goalie Tobias Ancicka: "Wir spielen als Mannschaft ein ganzes Stück besser. Vor allem defensiv machen es mir die Jungs wesentlich leichter. Deswegen läuft es auch bei mir so gut."Um Ancicka gibt's Gerüchte, er würde nach Köln wechseln, mag er dazu was sagen? "Ne!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmhkNTg5K1hGWDJnTnJVOHk0NENWZz09Ingolstadt spielte unglücklich, viele gute Chance, die Gegentreffer zum falschen Zeitpunkt. Aber Marko Friedrich macht schon mal eine Ansage: "Wir stehen auf dem 2. Platz, kurz vor Ende der Hauptrunde, den wollen wir natürlich halten. Die Liga kann dieses Jahr auf uns zählen. Wir sind eine unglaublich eingeschweißte Truppe. Haben vieles richtig gemacht. Wir können uns davon nichts kaufen, dass wir eine tolle Hauptrunde gespielt haben. Wir sind eine Playoff-Mannschaft, wir wollen viel erreichen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDVPL2lnTWcvZC9NenRBbm1MZUY0UT09Straubing Tigers - Kölner Haie 4:3 OTDie Tigers sind gegenwärtig die Nummer 3 in der DEL - vor der Saison eine verwegene Prognose, jetzt aufgrund der unermüdlichen Leidenschaft und der Leistungen absolut gerechtfertigt. Die Kölner Haie haben die Playoffs sicher, schwieriger wird's mit dem angestrebten 6. Platz.Kölns Jan Luca Sennhenn: "Unsere Chancen waren da, wir haben sie nicht genutzt. Mund abwischen und weiter geht's... Ich spiele jetzt seit 3 Jahren in Köln, das ist mit Abstand die beste Mannschaft, mit der ich spielen darf. Macht einen Riesenspaß. Ich denke, in den Playoffs wird noch viel auf uns zukommen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=elFjS3lObXlLTmdEY29UVUMyTnkxUT09Straubings Marcel Brandt traf zum entscheidenden 4:3 in der Overtime: "Das war sehr, sehr schwer. Beide Mannschaften sind aktuell die beiden heißesten Teams in der Liga. Eine gute Vorbereitung auf die Playoffs. Das macht Spaß auf mehr. Die fahren jeden Check zu Ende, spielen sehr, sehr hart, spielen auch dreckig....Unser 1. Ziel ist, dass wir Rang 3 festigen und dann für die Playoffs das Heimrecht mitnehmen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NEpaUEdMaGZKVUhSTGJaM2ZwQ1kvZz09Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 3:2 OTZum 4. Mal in Folge verloren - Mannheims Motor stockt. Aber Trainer Bill Stewart will nichts von einer Krise oder schwierigen Zeiten wissen: "Uns fehlen einige Spieler. Das war ein gutes Spiel von beiden Seiten...Uns fehlen einfach ein paar Schlüsselspieler. Der Goalie, wichtige torgefährliche Spieler. Ich mag den Charakter unseres Teams. Ich mag die Einstellung, wie wir auch heute wieder aufgetreten sind. Ich glaube, alle Teams in der Liga sind aktuell müde, außer München. Wir sind zufrieden, wie wir aktuell auftreten. Alles wird gut!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUJ0ZEFic0Qwc1NGa0djdE82eGRudz09Wolfsburg setzt dagegen seine Serie fort, Darren Archibald trifft lange nicht, gegen Mannheim zweimal, einmal entscheidend in der Overtime: "Das war ein harter Kampf. Starke Abwehrleistung von uns. Das war ein großer Sieg für uns."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RU9qbmJZdXdQZmlyajRvdGNmSVFOZz09Düsseldorfer EG - EHC Red Bull München 1:2Alexander Barta absolvierte gegen den EHC Red Bull München sein 1.000 DEL-Spiel. Die gesamte Ehrung inklusive Ehrenrunde vor dem Spiel gibt es hier: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2E5cE85MnF2M3hTbnoyb00rMEVuZz09Im Spiel setzten sich die Münchner kurz vor Schluss dank Andreas Eder durch und können weiterhin den Punkterekord der Eisbären Berlin einstellen. Trotz Niederlage drehte sich nach dem Spiel alles um Alex Barta. Der nach dem Spiel auch emotional war: "Es ist natürlich wunderschön vor der Kulisse, ein Heimspiel und dann auch noch gegen München. Der Tag bisher ist wundervoll. Vielen Dank an die Zuschauer, an den Verein. Vielen Dank an meine Familie, an meine Mutter. Ich habe mit Sicherheit ein paar vergessen. Es gab tolle Momente. Mein Neffe hat die Scheibe reingebracht - das war einfach toll. Die Videobotschaften waren toll. Die Mannschaft hat sich große Mühe gegeben für mich. Ich bin sehr dankbar für diesen ganzen Tag. Für alle, die das heute ermöglicht haben. Das ist nicht selbstverständlich... Ich bin jetzt auch froh, dass ich es hinter mir habe, weil das ganze Jahr schon drüber geredet wurde. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist gut. Jetzt möchte ich die Saison toll zu Ende bringen und in den Playoffs erfolgreich sein. Das haben alle verdient. Es ist noch viel möglich."Das gesamte Gespräch mit Sven Felski und Holger Speckhahn: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MXJpSWNQNHFxWXY0dmNRM2VZL2Z3Zz09Münchens Siegtorschütze Andreas Eder: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und haben gut reingefunden. Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, haben uns aber nicht von unserem Spiel wegbringen lassen. Ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qm5TK1Y1K3QwblBRQWtVQ051Y3NTZz09Düsseldorfs Sportdirektor Nikolaus Mondt hatte selbst 1060 DEL-Spiele absolviert und meinte zu Alex Barta: "Bei mir war es ein Heimspiel gegen Ingolstadt. Es ist schon ein Meilenstein und hat mich damals stolz gemacht und ich freue mich für Alex Barta... Er hat uns viele Jahre als Kapitän angeführt, ist ein Vorzeigeprofi, ein Vorzeigespieler. Wir sind froh, dass er knapp ein Drittel seiner Spiele bei uns gemacht hat. Er ist hier seit 6, 7 Jahren die prägende Figur... Wir sind froh, dass er in unseren Reihen ist."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHlvZGoxSWl5andKb3ZFbmRIMFFKdz09Patrick Köppchen, ebenfalls Mitglied im 1000er-Club der DEL (1026 Spiele) und ehemaliger Weggefährte von Alex Barta, zur körperlichen Anstrengung bei der Anzahl an Spielen: "Das ganze Gebilde ist irgendwann ein einziges Wrack und fängt an weh zu tun. Es gibt selten einen morgen, an dem man keine Schmerzen hat. Das legt sich dann irgendwann nach dem ersten Kaffee... "Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXAra3BpZllCM1huc3hnNFNuR3FXdz09Bietigheim Steelers - Nürnberg Ice Tigers 5:2Die Bietigheim Steelers verschieben den sicheren Abstieg um mindestens 2 Tage und feiern trotz 0:2-Rückstand einen Heimsieg gegen Nürnberg. Die Steelers drehten das Spiel mit 4 Toren im 2. Drittel auf ihre Seite.Nürnbergs Daniel Schmölz über den Leistungseinbruch im 2. Drittel: "Wir haben in der Drittelpause gesagt, dass die nie aufgeben werden und wir genauso weiterspielen müssen. Wir haben dann beim 1. Gegentor den Faden verloren... So ein Drittel darf uns auf gar keinen Fall passieren. Das ist peinlich."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3M3UkpRR2RXWEtjYlh3a09QOEFudz09Bietigheims Mathew Maione zum starken 2. Drittel: "Wir kamen deutlich besser aus der Kabine. Wir wollten beweisen, dass wir nicht aufgeben werden und bis zum Ende alles geben." Zum Verein Bietigheim und seinen Fans: "Diese Umgebung ist besonders. Diese Fans sind unglaublich und es macht riesigen Spaß. Ich möchte mich bei den Fans bedanken. Die sind die Besten. Sie haben uns das gesamte Jahr unterstützt, zuhause und auswärts. Auch bei Niederlagen. Ich kann gar nicht genügend gute Dinge sagen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=THBHSUdITnNGVXJybm9ZbXU2ZTVRQT09Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther 1:2 SODie Augsburger Panther können doch noch auswärts gewinnen, das erste Mal seit dem 02. Januar in Wolfsburg. Bremerhaven lässt derweil wichtige Punkte im Playoff-Kampf um die Top 6 liegen.Augsburgs Sebastian Wännström: "Wir hatten einen guten Teamspirit. Wir haben nie aufgegeben. Auch nicht nach deren Ausgleich. Am Ende haben wir dann die 2 Punkte... Wir wollen weiterkämpfen und die letzten Spiele auch gewinnen. Wir machen das für die Augsburger Panther."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eldqVjBxZEp5WlJvalVmQkQ3SlQvZz09Bremerhavens Philip Samuelsson: "Ich denke, wir haben ein paar Chancen generiert. Es war aber einfach nicht genug heute. Wir sind in einer Situation, in der wir Punkte brauchen und wir heben nicht wirklich unser Spiel an. Das nervt. Es macht nie Spaß zu verlieren, aber wir haben eine neue Chance am Dienstag."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UHRIbm1KaCtMejNrL21BakxEenN4UT09Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings 3:2Die Iserlohn Roosters gewinnen ein Krimi im direkten Duell um Rang 10 gegen die Schwenninger Wild Wings knapp und setzten sich zumindest vorerst vor die Schwäne.Iserlohns Erik Buschmann: "Wir wussten, dass wir eine Reaktion zeigen mussten. Die letzten Spiele gingen nicht. Da fühlt sich das natürlich umso besser an, dass wir den Sieg holen konnten... Wir haben uns nach dem 0:1 Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXhVVVprbDczNjUvbVlNaXRJOGgyZz09Schwenningens Alex Trivellato: "Im letzten Drittel kommt ein bisschen Frustration rein und dadurch spielen wir ein bisschen wild. Aber meiner Meinung nach hat das schon im 1. Drittel angefangen. Da fehlt ein bisschen was... Wir müssen den Gegner teilweise mehr unter Druck setzen und ihn zu mehr Fehlern zwingen. Das machen wir gerade ein bisschen zu wenig. Dann verlieren wir halt so ein absolut wichtiges Spiel... Jetzt haben wir nur noch 3 Spiele und müssen bis zum bitteren Ende durchziehen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aGlZT0I2WTJiUW5uTjdPdEo1aUNvQT09Eishockey live bei MagentaSportDie PENNY DEL - Der 58. SpieltagDienstag, 28.02.2023Ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: ERC Ingolstadt - Bietigheim Steelers, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers, Düsseldorfer EG - Schwenninger Wild Wings, Löwen Frankfurt - Kölner Haie, Augsburger Panther - Adler Mannheim, Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin, EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters