DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Neuer Ankermieter an der Badenerstrasse 296 in Zürich - Baufreigabe erteilt - Umbauarbeiten beginnen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (pta/27.02.2023/06:00) - Swiss Estates AG hat mit der Denner AG als Ankermieterin einen langfristigen Mietvertrag betreffend den Ladenflächen im Erdgeschoss an der Badenerstrasse 296 in Zürich abgeschlossen.

Der Mietvertrag ist mit einer Mindestmietdauer bis 2027 und drei ,echten Optionen' für Verlängerungen bis ins Jahr 2042 versehen. Am 23. Februar 2023 wurde die notwendige Baufreigabe erteilt, nachdem das Baugesuch bereits im Oktober 2022 bewilligt worden war.

Gestützt auf diese Bewilligungen wird die Denner AG umfassende Umbauarbeiten, vor allem im Erdgeschoss des Gebäudes vornehmen, die das Gebäude auch insgesamt aufwerten, was im Verkehrswertgutachten per 31. Dezember 2022 für die Gebäude Badenerstrasse 288 - 296 in 8004 Zürich bereits berücksichtigt wurde (Aufwertung um 6.5 Prozent auf CHF 44.7 Mio.).

Der neue Denner Discount wird voraussichtlich im Juni 2023 eröffnet.

Das 1974 erbaute Geschäftshaus im Stadtzürcher Quartier Hard gehört seit 2007 zum Portfolio der Renditeliegenschaften der Swiss Estates AG. In den letzten Jahren wurde das Gebäude umfassenden Renovationen unterzogen, welche mit der Fertigstellung der energetischen Sanierung der Fassade im Januar 2023 im Wesentlichen abgeschlossen wurden.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen und können somit auch durch Investoren mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gehalten werden.

(Ende)

Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

