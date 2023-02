EQS-Ad-hoc: CR Capital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Nachhaltigkeit

CR Capital AG: Vorläufige Ergebnisse für 2022



27.02.2023 / 06:45 CET/CEST

CR Capital gibt vorläufige Ergebnisse für 2022 bekannt EBIT erhöht sich auf 76 Mio. EUR

Cashflow aus operativer Tätigkeit steigt auf 3,70 EUR je Aktie

Hauptversammlung für Juni 2023 geplant

Dividende auf Vorjahreshöhe angestrebt CR Capital und ihre Beteiligungen profitieren vom hohen Zuspruch ihrer Angebote in den Märkten für nachhaltige Energieversorgungskonzepte, qualitäts- und kostenoptimierten Wohnraum sowie Kapitalanlagen für breite Bevölkerungsgruppen. Mit den aktuellen Projekten wird die Strategie weiter umgesetzt, neue und bestehende Wohnquartiere an dezentrale und kompakte Infrastrukturen mit regenerativer Energieversorgung anzubinden. So können Solarparks und Wasserstoffspeichersysteme eine ganze Siedlung mit Strom und Wärme versorgen und eine wirtschaftliche wie effiziente Umsetzung der Unternehmens- und Klimaschutzziele sichern. Unmittelbare Abnehmer des erzeugten Stroms ermöglichen höhere Entgelte als etwa eine Einspeisung in das öffentliche Stromnetz und führen gleichermaßen zu Ersparnissen bei Verbrauchern. CR Capital ist verstärkt in den Milliardenmärkten regenerative Energieversorgung und nachhaltiges Wohnen engagiert. Das geschätzte Marktvolumen für Energiewende-Investitionen beträgt in Deutschland bis 2030 ca. 600 Mrd. EUR. Allein für den Photovoltaik-Markt sollen in den kommenden Jahren weit über 100 Mrd. EUR erforderlich werden. Neben den aktuellen Bauprojekten und Entwicklungen von ca. 50.000 m² Wohnfläche mit in Teilen angebundenen Energieversorgungssystemen, ist eine Anlage (Agri-Photovoltaik) auf über 60.000 m² zur Produktion von ca. 6 Mio. kWh p. a. geplant. Von gestiegenen Kosten sind die Beteiligungen der CR Capital kaum betroffen, da langfristige Verträge bestehen und flexible Anpassungen in Einzelfällen vorgenommen werden konnten. Alle Projekte wurden planmäßig abgeschlossen und übergeben. Die Nachfrage insbesondere nach bezahlbarem Strom und Wohnraum ist im gegenwärtigen Marktumfeld ungebrochen und wird politisch unterstützt. Die förderfähigen Angebote der Beteiligungen der CR Capital, zu denen Immobilien mit dem höchstmöglichen KfW-Energieeffizienzstandard 40 NH mit QNG gehören, ermöglichen einer wachsenden Zielgruppe die Finanzierbarkeit durch zinsgünstige Darlehen der KfW. CR Capital ist ESG-zertifiziert ("sehr gut"). Im B2B-Geschäft mit institutionellen Kunden ist das ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Institutionelle Investoren bevorzugen verstärkt Engagements, die ESG-Kriterien erfüllen. Die vorläufigen Zahlen für 2022 weisen ein EBIT von 76 Mio. EUR (Vorjahr 66 Mio. EUR), einen Cashflow aus operativer Tätigkeit von 3,70 EUR/Aktie, liquide Mittel in Höhe von 16 Mio. EUR sowie eine EK-Quote von 97 % aus. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Ergebnis mindestens auf Vorjahreshöhe angestrebt. Gemäß unserer nachhaltigen Dividendenpolitik gehen wir von einer Dividende ebenfalls in Höhe des Vorjahreswertes aus. Die Hauptversammlung ist für Juni 2023, die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 ist für Mai 2023 geplant. Über CR Capital CR Capital ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt diese als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie. 27.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

