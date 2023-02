Während hierzulande vor allem Trading getätigt wird, bringt wohl Kapital von draußen den Markt in eine günstige Position für die wenigen Optimisten. Zusammenfassung Seit unserer letzten Befragung hatte der DAX in der vergangenen Woche noch einmal einen Anlauf unternommen, um ein neues Jahreshoch zu markieren. Aber im entscheidenden Augenblick fehlte ihm dann dafür das Aufwärtsmomentum. Stattdessen kam es während der vergangenen Tage zu Rücksetzern, wenn auch bislang in überschaubarem Umfang. So ...

