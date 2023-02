Der Telekommunikationskonzern AT&T prüft offenbar den Verkauf seiner Cybersicherheitssparte, die er erst vor fünf Jahren erworben hatte. Um die Verschuldung zu senken, die 2018 nach der 108,7 Mrd. $ schweren Übernahme von Time Warner Inc. massiv gestiegen war, hatte AT&T bereits in den letzten zwei Jahren diverse Beteiligungen verkauft. So erhielt der Konzern beispielsweise 40,4 Mrd. $ in bar durch die Ausgliederung und Fusion seiner Warner Media-Sparte mit Discovery Communications zur WARNER BROS. DISCOVERY INC. und kann durch die Verkäufe seinen in den letzten Jahren etwas ramponierten Ruf als Dividendentitel wieder aufpolieren.



Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!