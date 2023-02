Wieder ein Anstieg von 8900%?: Das Gewinnerteam von Patriot Battery Metals wiedervereint bei Vital Battery Metals!

Anzeige / Werbung

Unter der Führung dieses Managements ist der Aktienkurs von Patriot Battery Metals von unter 0,20 US-Dollar auf über 18 US-Dollar gestiegen - ein Anstieg von 8900%! Sind die dieses Mal dabei?

Liebe Leserinnen und Leser,

am Anfang jeder industriellen Wertschöpfungskette stehen Bergbauunternehmen. Ohne Bergbauunternehmen hätte kein anderes Unternehmen die Werkstoffe, die es zur Herstellung seiner Produkte benötigt.

Dank Industrialisierung und Globalisierung wächst die Nachfrage nach wertvollen Metallen und Mineralien weiter. Infolgedessen haben Bergbauunternehmen das Potenzial, Einnahmen in Millionen- oder sogar Milliardenhöhe zu erzielen. Ein sich ständig verändernder Markt erfordert jedoch von Unternehmen Führungskräfte, die sich schnell an neue Bedürfnisse und Strategien anpassen können.

Die Arbeit in der Bergbauindustrie ist hart, und an der Spitze zu stehen, ist noch schwieriger. CEOs im Bergbau haben viel zu tun. Umweltschützer, die dagegen Lobbyarbeit betreiben, zyklische Abschwünge, die extrem riskante Natur des Geschäfts und mehr sind allesamt Dornen im Auge eines typischen Bergbau-CEOs.

Bevor man in ein Mineralexplorationsunternehmen wie beispielsweise Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) investiert ist es im ersten Schritt sehr wichtig, sich zunächst ein Bild über alle Management-Mitglieder zu verschaffen.

Wenn man sich mit dem Management eines Unternehmens befasst, wartet auf einen die schwierige Aufgabe, Personen zu analysieren und einzuschätzen, die man überhaupt nicht kennt.

Dabei sind vor allem folgende Fragen interessant:

In welchen Unternehmen waren die Mitglieder des Managements bereits beschäftigt?

Wie haben sie ihre Arbeit dort verrichtet?

Kann das Managementteam Erfolge in der Vergangenheit vorweisen?

Wir haben die Antworten auf diese drei Fragen, in Bezug auf das Management vonVital Battery Metals (WKN: A3DK5S) ausgiebig recherchiert, und möchten Ihnen das Ergebnis nicht vorenthalten:

Das Gewinnerteam von Patriot Battery Metals wiedervereint bei

Vital Battery Metals

Ein bedeutender Teil des Patriot Battery Metals-Teams, Adrian Lamoureux, Todd Hanas und Paul Cheung, die Patriot von einer Marktkapitalisierung von 30 Millionen US-Dollar auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar gebracht haben, arbeitet nun wieder zusammen bei Vital Battery Metals und ist wieder vereint, um zu versuchen, einen weiteren Battery Metals-Riesen aufzubauen.

Adrian Lamoureux - CEO & Direktor von Vital Battery Metals

Adrian Lamoureux ist erst kürzlich als CEO von Patriot Battery Metals (ASX: PMT, FWB: R9GA) zurückgetreten, wo er das Unternehmen mit einer der größten Lithiumlagerstätten des 21. Jahrhunderts leitete.

Adrian war seit 2014 CEO von Patriot Battery Metals und maßgeblich am Erwerb der weltberühmten Corvette-Lagerstätte beteiligt. Corvette wird derzeit als eine der größten Lithiumlagerstätten der Welt bezeichnet, es wird immer mehr Lithium gefunden - dieses Grundstück wurde ursprünglich, wie schon erwähnt, von Adrian Lamoureux eingebracht.

Patriot Battery Metals hat jetzt eine Marktkapitalisierung von über 1,25 Milliarden CAD!

Todd Hanas - Direktor von Vital Battery Metals

Todd Hanas arbeitete als Direktor für Patriot Battery Metals und ist ein Marketing- und Kommunikations-/Verkaufsspezialist mit 26 Jahren Erfahrung in allen Aspekten der Geschäftskommunikation, Corporate Identity, Corporate Finance und Investor Relations sowie in der Beratung von sowohl privaten als auch börsennotierten Unternehmen.

Todd verfügt über eine nachgewiesene Expertise und hatte in der Vergangenheit großen Erfolg mit Start-up-Junior-Ressourcenunternehmen in der Frühphase.

Paul Cheung - Direktor von Vital Battery Metals

Auch Paul ist ein ehemaliger Direktor von Patriot Battery Metals und mitverantwortlich für ein der bedeutendsten Lithiumentdeckungen in Nordamerika.

Paul Chung ist auch Mitglied der Geological Association of Canada und hat einen Bachelor of Science in Geologie von der University of British Columbia und einen Master of Business Administration von der Athabasca University. Paul ist Mitbegründer der Altaley Mining Corporation, die zwei in Betrieb befindliche polymetallische Minen in Mexiko besitzt .

Paul Chung gehörte auch zu dem Team, das das Lithiumprojekt Mariana in Salar de Llullaillaco in Argentinien entdeckte, das voraussichtlich 25 Jahre lang 10.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent pro Jahr produzieren wird.

Gemeinsam möchten sie nun ihre Erfolgsgeschichte bei Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) fortschreiben, einem Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf Elektrofahrzeuge und kritische Mineralien konzentriert. Das Team konzentriert sich nun auf Kupfer, ein weiteres Schlüsselelement in EV-Batterien und der grünen Zukunftswirtschaft.

Der Aktienkurs von Patriot ist von unter 0,20 US-Dollar auf über 18 US-Dollar gestiegen - ein Anstieg von 8900%!

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 25 Millionen US-Dollar, im Vergleich dazu hat Patriot Battery Metals eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar, eine erhebliche Lücke.

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) arbeitet derzeit an der Erweiterung seines Kupferprojekts Sting, das sich direkt südlich von York Harbour Metals befindet.

Kupfer-Projekt Sting mit enormem Potential

Das prosperierende Kupfer-Projekt Sting von Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) umfasst insgesamt fünf Claims über eine Fläche von knapp 126 km², wo sich mehr als zehn behördlich dokumentierte Mineralvorkommen befinden.

Das Projekt liegt ~35 km nordöstlich von York Harbor Metals Inc. (Markt-kapitalisierung von ~80 Mio. USD) wie Sie nachfolgender Karte entnehmen können:

Das Kupfer-Projekt Sting ist unterteilt in mehrere Zonen, Zone 1 ist das Jumbo Projekt.

Jumbo befindet sich am Südufer des Jumbo Brook. Die Siedlung Trout River liegt 14 km nördlich des Gebiets. Der Zugang erfolgt über den Muskeg Trail vom Trout River oder per Helikopter vom Deer Lake.

Das Vorkommen befindet sich in gabbroischen und/oder mafischen Gängen des allochthonen Ophiolitkomplexes der Bay of Islands. Die Kupfermineralisierung tritt entweder massiv oder verstreut auf.

Mit Schlitzproben von 14 % Cu über 3 m und 9,3 % Cu über 10 m sticht die Jumbo-Lagerstätte besonders hervor - aus mehreren Gründen. Denn neben historischen Schätzungen, die von 13.400 Tonnen hochgradigen Erzes mit einem Gehalt von 14,7 % Cu ausgehen, liegt Jumbo, wie schon erwähnt, keine 35 km entfernt von York Harbour Metals Harbour Kupfer- Zink-Silber-Projekt, eine ehemals produzierende Mine.

Hier förderte York Harbour vor kurzem bei Bohrergebnissen erst noch u.a. sensationelle 0,93 % Cu, 0,66 % Zn, 1,36 g/t Ag, 0,03 g/t Au und 80,62 g/t Co über 34 m zutage.

Damit könnte sich Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) Jumbo-Ziel möglicherweise in einer sehr hochgradigen Kupferzone befinden, es deutet einiges darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Konzessionsgebieten ähnlich ist.

Neben der maximal prosperierenden Jumbo-Zone hat das Sting-Projekt unter anderem mit der Red Lode und der Lode #9 Lagerstätte noch viele andere gehaltvolle Ziele auf dem Radar, die mit 1,63 % Cu über 0,3 Meter, 1,88 % Cu über 0,6 m, 6,17 % Cu über 1,37 m, 1,07 % Cu über 0,7 m und 11,4 % Cu über 0,68 m bereits historisch hochgradig glänzen konnten .

Das Sting Projektverfügt über zahlreiche weitere Zonen, die nun hier alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Klicken Sie hier um detaillierte Informationen zu den Zonen zu erhalten.

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) besitzt noch ein weiteres sehr aussichtsreiches Kupferprojekt mit dem Namen Vent.

Das Kupferkonzessionsgebiet Vent im Südwesten von British Columbia

Das Kupferkonzessionsgebiet Vent befindet sich im Bergbaugebiet Alberni auf Vancouver Island im Südwesten von British Columbia, etwa 51 Kilometer westlich von Port Alberni.

Das ca. 1.500 Hektar große Grundstück im Alberni-Mining-Bezirk in British Columbia (wir erinnern uns, der neben Ontario der größte kanadische Kupfer-Hotspot) ist durch einen direkten Zugang zur Hauptverkehrsstraße, nahe gelegene, vorhandene Explorations- und Bergbaudienstleistungen wie auch durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Kennedy River optimal in eine moderne Infrastruktur wie auch an die Wasserversorgung und an Wasserwege ein- und angebunden.

Die Exploration geht auf die frühen 1960er Jahre zurück, als anomale Kupferwerte in Flusssedimenten entdeckt wurden.

Vom 2021 wurden weitere Explorationsarbeiten auf dem Grundstück durchgeführt, einschließlich geologischer Kartierungen, Prospektionen, Probenahmen und geophysikalischer Bodenvermessungen (magnetische und VLF).

Insgesamt 124 Schürfproben (darunter sechs Proben zur Datenüberprüfung) und Gesteinssplitterproben wurden von Felsvorsprüngen und entlang von Forststraßen auf dem Grundstück entnommen. Von 124 gesammelten Proben waren 11 Proben Feldduplikate.

Von 124 Proben enthielt eine Probe 1,25 %, 21 Proben reichen von 1000 ppm bis 4750 ppm und 79 Proben reichen von 116 ppm bis 1000 ppm.

Die Probenergebnisse aus dem Jahr 2021 zeigen Kupfer im Bereich von 4,9 ppm bis 1,25 %, Silber 0,01 ppm bis 7,78 ppm (Gramm pro Tonne). 1975 ergab eine 3-Meter-Splitterprobe aus einer Scherzone 0,42 % Kupfer, einzelne Proben enthielten bis zu 2,45 % Kupfer.

Das Management hat bereits einen Arbeitsplan für das Projekt ausgearbeitet indem in Phase 1 - die Prospektion, Kartierung, Probenahme und geophysikalische Untersuchungen auf dem Plan stehen.

Die MAG- und VLF-EM-Untersuchungen deuten darauf hin, dass weitere Bodenuntersuchungen der magnetischen und VLF-Anomalien empfohlen werden, um festzustellen, ob diese Anomalien mit Mineralisierung, Verwerfungszonen, strukturellen Kontakten oder der Reaktion der Deckschicht zusammenhängen.

Basierend auf den Ergebnissen des Phase-1-Programms hat das Unternehmen vor, ein Bohrprogramm auf den Zielen durchzuführen, wenn sie für weitere Arbeiten auf dem Grundstück identifiziert wurden.

Unser Fazit für Sie als Anleger

Das großartige Potenzial, das in diesem dynamischen Kupfermarkt-Player steckt, ist sehr viel größer als die aktuelle Marktkapitalisierung wiedergibt!

Es gibt für Sie gleich mehrere Gründe, warum der Kauf von Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) für Sie ein lohnendes Investment werden sollte:

Zum einen sind die großen Kurstreiber die grassierende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und anderen batteriebetriebenen Geräten, für die zudem auch die nötige Infrastruktur bereitgestellt werden muss und zum anderen die riesigen Regierungs-Konjunkturprogramme, die zusätzlich noch massiv Kupfer aufsaugen werden, von dem heute noch keiner weiß, wo es herkommen soll.

Die kanadische Regierung investiert massiv in kritische Metalle, darunter Kupfer, indem sie über 2,8 Milliarden US-Dollar bereitstellt, um die Abhängigkeit von Chile zu verringern. Chile fördert das meiste Kupfer weltweit. Im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 5,2 Millionen Tonnen Kupfer in Chile gefördert. Die weltweite Produktion von Kupfer belief sich im genannten Jahr auf rund 22 Millionen Tonnen.

Der wichtigste Faktor, welcher für ein Investment in Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) spricht ist aber der Track Rekord des Managements!

Wie Sie eingangs erfahren haben, hat das Team um CEO& Direktor Adrian Lamoureux in der Vergangenheit bei Patriot Battery Metals (ASX: PMT, FWB: R9GA) bewiesen da es in der Lage ist enormen Mehrwert für die Aktionäre zu erschaffen!

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 25 Millionen US-Dollar, im Vergleich dazu hat Patriot Battery Metals eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar, eine erhebliche Lücke.

Wie Sie sehen, gibt es genügend Gründe, sich diesem dynamischen Kupfermarktakteur anzuschließen!

Normalerweise läuft das Spiel an der Börse immer gleich:

Einflussreiche und gut informierte Investoren kaufen sich kräftig in ein Unternehmen ein, wenn dieses noch günstig und unbekannt ist.

Wenn das Unternehmen dann im TV oder in Börsenzeitungen von Experten gelobt wird, ist der größte Teil des Gewinns schon eingefahren. Leider erfahren Sie als Privatanleger aber zumeist erst jetzt von diesem Unternehmen und Denken:

"Wäre ich doch mal schon früher auf diese interessante Aktie gestoßen."

Diesmal können Sie alles besser machen!

Nutzen Sie daher jetzt die Chance, solange die Aktie der Masse der Anleger weitgehend unbekannt ist.

Vital Battery Metals wird in Deutschland z.B. an den Börsen Frankfurt und Tradegate unter der WKN: A3DK5S gehandelt. An der Heimatbörse wird die Aktie unter dem Symbol VBAM gehandelt.

Wir verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Vital Battery Metals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA9284621005,AU0000251258