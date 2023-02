The following instruments on XETRA do have their first trading 27.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.02.2023Aktien1 FR0000053043 Advini S.A.2 CA28619K1093 Elemental Altus Royalties Corp.3 SE0018396947 Absolicon Solar Collector AB4 CA3434492037 Flow Capital Corp.5 CA12464X1015 BZAM Ltd.Anleihen/ETF1 XS2592659671 V.F. Corp.2 AU3SG0002769 Australian Capital Territory3 IT0005534281 Italien, Republik4 XS2594025814 Arcadis N.V.5 DE000A30V356 Bremen, Freie Hansestadt6 US15189YAG17 CenterPoint Energy Resources Corp.7 US487836BZ07 Kellogg Co.8 DE000LB3MJJ4 Landesbank Baden-Württemberg9 CAC69798AW34 Ontario Teachers Finance Trust10 US78355HKV05 Ryder System Inc.11 US911312BZ82 United Parcel Service Inc.12 US03740LAG77 AON Corp./Aon Global Holdings PLC13 US15189YAH99 CenterPoint Energy Resources Corp.14 US532457CH90 Eli Lilly and Company15 US532457CF35 Eli Lilly and Company16 XS2594034998 Inter-American Development Bank17 US676167CJ60 Oesterreichische Kontrollbank AG18 US532457CG18 Eli Lilly and Company19 US532457CE69 Eli Lilly and Company20 DE000HLB45V6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 US911312CA23 United Parcel Service Inc.22 XS2592659242 V.F. Corp.23 IE000CK5G8J7 iShares Global Infrastructure UCITS ETF24 DE000A2QP4B6 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF