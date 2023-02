Die Lieferprobleme der deutschen Industrie entspannen sich allmählich. Laut Ifo von heute berichteten im Februar 45,4 % der Firmen über Engpässe - die niedrigste Zahl seit April 2021. Ein Grund, richtig durchzuatmen, ist das leider aber noch nicht. Denn in den Schlüsselbranchen (Auto, Maschinenbau und Elektro) ist die Lage deutlich schwieriger: Hier meldeten über 70 % der befragten Firmen Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten. Eine durchgreifende Entspannung in der deutschen Industrie lässt also noch auf sich warten. Immerhin gibt es aber auch keine Anzeichen dafür, dass sich die Materialengpässe wieder verschärfen könnten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken