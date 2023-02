Unterföhring (ots) -Premiere geglückt: Die 26-jährige Helena aus Berlin moderiert mit "Wer stiehlt Helena die Show?" mit Bravour ihre erste eigene Fernsehsendung, muss sich im Finale gegen Show-Erfinder Joko Winterscheidt aber geschlagen geben. Der Original-Moderator erobert sich seine Sendung zurück und präsentiert am kommenden Sonntag "Wer stiehlt mir die Show?".Die erste WSMDS-Ausgabe einer Wildcard schalten am Sonntag zur besten Sendezeit 5,19 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) ein. Bei den jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren erzielt "Wer stiehlt Helena die Show?" überragende 19,4 Prozent Marktanteil und damit einen neuen Staffel-Bestwert. ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von starken 9,9 Prozent (14-49 J.) den Sonntag.Am Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) starten Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz einen neuen Versuch, um Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard-Kandidat tritt Svenrik (37, aus München) an, um Moderator der Quizshow zu werden."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5450461