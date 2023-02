(shareribs.com) London 27.02.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI starten schwächer in die neue Woche. Der US-Dollar klettert auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Die Aussicht auf ein sinkendes Angebot aus Russland stützt die Preise. In den USA wurden in den vergangenen Tagen weitere Konjunkturdaten veröffentlicht. Diese zeigten die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Es wurde aber auch ...

