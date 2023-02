Nasdaq Copenhagen A/S: Pharma Equity Group A/S - admittance to trading and official listing of shares due to merger of share classes

The merger of share classes in Pharma Equity Group A/S will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 28 February 2023, cf. below. ISIN: DK0061155009 -------------------------------------------------------------------------- Name before merger of share classes: Pharma Equity Group A -------------------------------------------------------------------------- Name after merger of share classes: Pharma Equity Group -------------------------------------------------------------------------- Volume before merger of share classes: 32,119,848 shares (DKK 32,119,848) -------------------------------------------------------------------------- Change from B share class: 12,259,772 shares (DKK 12,259,772) -------------------------------------------------------------------------- Volume after merger of share classes: 44,379,620 shares (DKK 44,379,620) -------------------------------------------------------------------------- Face value: DKK 1 -------------------------------------------------------------------------- Short name: PEG A -------------------------------------------------------------------------- New short name: PEG -------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 21613 -------------------------------------------------------------------------- For further information, please contact: Surveillance, tel. +45 33 93 33 66