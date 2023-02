Der Kurs der Mullen Automotive litt in der jüngsten Vergangenheit massiv. Am 25.02.2023, 16:38 Uhr, notiert das unter Anwendungssoftware geführte Unternehmen bei einem Kurs von 0,23 USD. Mit Blick auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage ergibt sich dadurch ein kurzfristiges Verkaufssignal. Auch auf Basis der letzten 200 Tage kann MULN kaum überzeugen. Die Distanz zum GD200 beläuft sich hier auf ein Minus von knappen 60 Prozent. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...