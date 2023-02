Wien (www.anleihencheck.de) - Der in der vergangenen Woche eröffnete Reigen an Stimmungsindikator-Veröffentlichungen wird seine Fortsetzung im Datenkalender dieser Woche finden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Rahmen der dieswöchigen Publikation der PMI-Schnellschätzungen für Februar habe insbesondere der Dienstleistungssektor positiv überraschen können. Dieser habe sich, basierend auf den entsprechenden PMI Indices, sowohl in der Eurozone als auch in den USA als überaus resilient gegenüber der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage erwiesen. Dies sei für das Verarbeitende Gewerbe nicht der Fall, hier hätten die zugehörigen PMI Indikatoren im Vergleich nur verhalten zulegen können (USA), beziehungsweise hätten sie sogar einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen (Eurozone). ...

