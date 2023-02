Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen in den USA und der Eurozone haben sich zumeist verbessert und Hoffnungen genährt, dass Rezessionen vermieden werden können, so die Analysten der Helaba.Zudem würden Vertreter der EZB und der FED Spekulationen schüren, dass die Leitzinsen auch über den März hinaus weiter erhöht werden könnten. Begründet werde dies hauptsächlich mit der hartnäckig hohen Inflation. Vor diesem Hintergrund würden die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland und der Eurozone, die an diesem Mittwoch bzw. Donnerstag zur Veröffentlichung anstünden, Schatten vorauswerfen. Der disinflationäre Trend dürfe sich im Februar aufgrund niedrigerer Heizöl-, Diesel- und Gaspreise fortgesetzt haben, das Niveau sei aber weiterhin inakzeptabel hoch und so bleibe die EZB unter Druck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...