Am Freitag nahmen an den US-Börsen wieder die Zins- und Inflationsängste deutlich zu. Auslöser war ein überraschender Anstieg des auf den US-Konsumausgaben basierenden Preisindex PCE, der auch unter besonderer Beobachtung der Fed steht. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 1,02 % bei 32.816 Punkten, während der S&P 500 um 1,05 % auf 3.970 Punkte nachgab. Der besonders zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 (-1,73 % auf 11.969 Punkten) konnte sich diesen Abwärtsdruck ebenfalls nicht entziehen und schloss unter der Marke von 12.000 Punkten. In den USA werden heute Nachmittag die Auftragseingänge für die langlebigen Güter im Januar veröffentlicht. In Deutschland ist heute Morgen die Commerzbank in den Dax zurückgekehrt und hat dort Linde ersetzt. Das bisherige Dax-Schwergewicht Linde (Marktkapitalisierung zuletzt 157 Mrd. €) wird künftig nur noch an der New Yorker Börse gehandelt. Außerdem sind heute noch Nordex in den MDax und die Deutsche Beteiligungs AG in den SDax aufgestiegen. Nach dem Kursrutsch vom Freitag startete der Dax heute Morgen einen Erholungsversuch und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,93 % bei 15.351 Punkten.



