SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company will einen neuen Hybrid-Geländewagen Geländewagen auf den Markt bringen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) beabsichtigt, noch in diesem Jahr ein Hybrid-Geländefahrzeug in den Markt einzuführen. es soll eine personalisierte Marke...

Den vollständigen Artikel lesen ...